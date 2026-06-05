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Gazdaság

Lépett a kormány, visszavonta a művészek 500 milliós támogatását

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A Novo Studium Kft. 500 millió forintos támogatásának visszavonását a mai napon jóváhagytam, közölte Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Közpénzből, az NKA-támogatásokon keresztül költött az áprilisban leváltott kormány a választási kampányra. Ezt igazolja az is, hogy a Novo Studium Kft. 500 millió forint NKA-támogatást kapott arra, hogy a 2026-os választáson meggyőzze a bizonytalan szavazókat. A kulturális programként becsomagolt pályázatban a pályázó egyértelműen olyan adatokat adott meg, amelyek semmilyen módon nincsenek összhangban a pályázati célokkal és amelyek egyszerre törvénysértőek is voltak, írta Tarr a Facebookon.

Konzultálva a támogatáskezelő jogászaival arra kértem őket, hogy haladéktalanul intézkedjenek az ilyen és hasonló jogtalan és erkölcstelen támogatások visszaszerzéséről a köz javára.

Ennek eredménye az is, hogy a Novo Studium Kft. 500 millió forintos támogatásának visszavonását a mai napon jóváhagytam

- szögezte le.

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A Telex közérdekű adatigényléséből korábban kiderült, hogy az előző kormány kulturális minisztériuma négy év alatt milliárdokat költött Mága Zoltán koncertjeire - annyit, mint amennyi az NKA teljes pályázható éves költségvetésének harmada volt. Hatalmas pénzek mentek el az NKA-n keresztül, miközben a közpénz nem egyesek magántulajdona: az Magyarországé, a magyar embereké.

Fontos, hogy egyszer és mindenkorra mindenki megértse, hogy a közpénznek a köz javát kell szolgálnia

- fogalmazott.

Azok a pályázók, akik úgy érzik, hogy a fentebbihez hasonlóan nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást. Javasoljuk, hogy éljenek ezzel - zárta posztját.

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