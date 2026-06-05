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Megszólalt a harmadik hitelminősítő is: itt a Fitch értékelése Magyarországról!
Gazdaság

Megszólalt a harmadik hitelminősítő is: itt a Fitch értékelése Magyarországról!

Portfolio
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A várakozásoknak megfelelően az eddigi BBB szinten tartotta Magyarország adósbesorolását a Fitch Ratings pénteken, és a kilátás is maradt negatív. Így az első hitelminősítői „kör” után mindhárom nagy cégnél változatlan az osztályzatunk és a kilátásunk.

A hitelminősítő

a negatív kilátás fenntartását a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolta.

A hitelminősítő értékelése alapján az áprilisi választásokon kétharmados többséget szerző Tisza Párt hatalomra kerülése mérsékelte az intézményi konfliktusok kockázatát. Magyarország és az Európai Bizottság május végén politikai megállapodást kötött 16,4 milliárd eurónyi – a magyar GDP 5,9 százalékát kitevő – helyreállítási és kohéziós forrás feloldásáról, bár a kifizetések továbbra is a jogállamisági és korrupcióellenes reformok végrehajtásához kötöttek.

A Fitch előrejelzése szerint az év eleje óta bejelentett, választások előtti költségvetési lazítások – köztük az üzemanyag- és energiaügyi intézkedések, valamint az Európai Bíróság döntéséhez kapcsolódó esetleges adóvisszafizetések – a költségvetési hiányt 2026-ban a GDP 6,4 százalékára emelik. Ez az érték jelentősen meghaladja a decemberi felülvizsgálat során jelzett 5,6 százalékos várakozást, és messze felette van a "BBB" minősítési kategória 3,1 százalékos mediánjának. Az elsődleges hiány a 2025-ös 0,9 százékról 2026-ra várhatóan 2,6 százalékra emelkedik.

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Az új kabinet középtávú költségvetési konszolidációs stratégiáját az euróbevezetési kritériumok 2030-ig történő teljesítéséhez kötné, a részletes terveket azonban csak az év második felében mutatja be. A Fitch a kedvezőtlen kiinduló helyzet, a választási ígéretek és a 14. havi nyugdíj bevezetése miatt csak fokozatos kiigazítással számol, még 2027-ben is 5,9%-os deficitet várnak. A bruttó államadósság a 2025-ös 74,6 százalékról 2027 végére a GDP 76,2 százalékára emelkedhet, ami jóval meghaladja a "BBB" kategória 58,3 százalékos mediánját. Ezt a folyamatot a forint erősödése részben tompítja, mivel az államadósság nagyjából 30 százaléka devizában áll fenn - teszik hozzá.

A GDP növekedése 2026 első negyedévében felgyorsult a választásokat megelőző költségvetési lazítás és egyéb egyszeri tényezők hatására, de a közel-keleti konfliktus miatti gyengébb külső kereslet visszafoghatja a dinamikát. A Fitch 2027-re 2,5 százalékos gazdasági növekedést vetít előre a 2025-ös 0,5 százalék után. Az uniós kohéziós források 2027-ben támogatják a beruházásokat, ellensúlyozva a lakossági fogyasztás várható lassulását.

A hitelminősítő szerint a besorolás rontásához az államadósság tartós növekedése vagy az elhúzódóan gyenge gazdasági teljesítmény vezethet. A kilátás stabilra javítását a hiteles költségvetési konszolidáció és az intézményi reformok végrehajtása tenné lehetővé, míg az adósságráta tartós mérséklődése akár felminősítést is eredményezhet.

Az elmúlt hetekben a Moody's és a Standard & Poor's is változatlanul hagyta a magyar adósbesorolást és annak kilátását. A nagy hitelminősítők legközelebb november végén és december elején szintén egymást követő három péntek este értékelhetik a magyar gazdaságot.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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