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Gazdaság

Megszűnik a tűzgyújtási tilalom két megyében

MTI
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Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében azonban érvényben marad - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

Kiemelték, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkenéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani: belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

elezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. Rámutattak, hogy a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata.

Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni.

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