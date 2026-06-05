Nyilatkoztak a profik: így reagálhat az amerikai részvénypiac a mai munkaerőpiaci adatra

Szinte naponta új csúcsokat dönt az amerikai részvénypiac, az AI- és a félvezetősztori pedig egyelőre a befektetők minden félelmét háttérbe szorítja.
A fizikai világ eközben ezzel teljesen ellentétes üzeneteket küld: a világ a valaha volt legnagyobb energiaválság közepén áll, az inflációs nyomás pedig egyre csak erősödik. Hagyományos esetben ilyenkor kamatemelésre készülne a jegybank, a Fed azonban az elmúlt hónapokban jobban aggódott az amerikai munkaerőpiac hűlése miatt.
A munkaerőpiac azonban újabban a fellendülés jeleit mutatja, a ma érkező adatok így a növekedési kilátásokra és a Fed kamatpályájára is komoly hatással lehetnek, ami akár a részvénypiacokon is fordulatot hozhat. Az adatot kiemelt figyelemmel követik a profik is, akik most 5 lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel.
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