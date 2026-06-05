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Nyilatkoztak a profik: így reagálhat az amerikai részvénypiac a mai munkaerőpiaci adatra

Március vége óta óriási raliban van az amerikai részvénypiac, a befektetők pedig a kockázatok helyett csak az AI-sztorira és a félvezetőkre koncentrálnak. A háttérben azonban a fizikai világ, illetve a kötvény- és árupiacok is válságot kiáltanak, ráadásul sorra érkeznek az energiaválság hatásait tükröző makrogazdasági adatok is. A péntek délutáni amerikai munkaerőpiaci jelentés kiemelten fontos lesz ilyen szempontból, hiszen nemcsak a növekedési és kamatkilátásokat írhatja át, de a részvénypiacon is fordulatot hozhat.

Szinte naponta új csúcsokat dönt az amerikai részvénypiac, az AI- és a félvezetősztori pedig egyelőre a befektetők minden félelmét háttérbe szorítja.

A fizikai világ eközben ezzel teljesen ellentétes üzeneteket küld: a világ a valaha volt legnagyobb energiaválság közepén áll, az inflációs nyomás pedig egyre csak erősödik. Hagyományos esetben ilyenkor kamatemelésre készülne a jegybank, a Fed azonban az elmúlt hónapokban jobban aggódott az amerikai munkaerőpiac hűlése miatt.

A munkaerőpiac azonban újabban a fellendülés jeleit mutatja, a ma érkező adatok így a növekedési kilátásokra és a Fed kamatpályájára is komoly hatással lehetnek, ami akár a részvénypiacokon is fordulatot hozhat. Az adatot kiemelt figyelemmel követik a profik is, akik most 5 lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel.

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