Olyan erős az amerikai gazdaság, hogy jöhet a kamatemelés

Nagyot bővült az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma, de lassult a bérdinamika, miközben a munkanélküliségi ráta nem változott, maradt 4,3%-on. Az ISM beszerzésimenedzser-indexek, az ADP és a mai adatok is egyaránt afelé mutatnak, hogy az amerikai gazdaság kirobbanó formában van, ahol viszont az infláció egyre nagyobb probléma. Ezután az amerikai jegybankon, pontosabban annak új elnökén a világ szeme, hogy vajon kamatemeléssel reagál-e a jegybank a mostani helyzetre.

Az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma májusban az előző havi 115 ezer fő után 172 ezer fővel bővült (várakozás: 85 ezer fő). A munkanélküliéségi ráta maradt 4,3%, miközben a nominális bérek növekedése 3,6%-ról 3,4%-ra csökkent.

Már a héten eddig beérkezett munkaerőpiaci adatok, mint az ADP foglalkoztatottság, vagy az ISM beszerzésimenedzser-indexek munkaerőpiaci alindexek előrevetítettek, hogy erős adatra számíthatunk, azonban ez a 172 ezer fős büvőlés masszívan várakozásokon felüli.

Ehhez képest viszont érdekesség, hogy a bérek növekedési dinamikája lassult. Emögött feltehetően összetétel hatás állhat, azaz olyan szektorokban történhetett a bővülésa ahol az átlagbér alacsonyabb.

Tegyük kontextusba, mit tudunk eddig. A héten az ISM bmi-k, az ADP és a nem-mezőgazdasági álláshelyek számának alakulása is ugyanazt mondja.

Minden háborús ijedség ellenére nagyon erős az amerikai gazdaság, sőt még tovább gyorsul.

Mindez egy olyan helyzetben, amikor az infláció 4% közeli, a termelői infláció 6% feletti. Ez tipikusan az a helyzet, amikor a gazdaság a túlfűtöttség állapotába berül és ilyenkor könnyen szaladnak el az inflációs várakozások, a kínálati sokkok (mint a háború miatti energiaár-emelkedés) könnyebben válnak tartóssá.

Nemsokára amerikai kamatdöntő ülés jön, az első, amelyet az új jegybank vezet. A piac kiemelt figyelemmel fogja követni, mivel kiderül, hogy vajon hajlandó-e kamatemelésre a Donald Trump amerikai elnök által kinevezett jegybankelnök.

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