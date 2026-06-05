Olyan erős az amerikai gazdaság, hogy jöhet a kamatemelés

Az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma májusban az előző havi 115 ezer fő után 172 ezer fővel bővült (várakozás: 85 ezer fő). A munkanélküliéségi ráta maradt 4,3%, miközben a nominális bérek növekedése 3,6%-ról 3,4%-ra csökkent.
Már a héten eddig beérkezett munkaerőpiaci adatok, mint az ADP foglalkoztatottság, vagy az ISM beszerzésimenedzser-indexek munkaerőpiaci alindexek előrevetítettek, hogy erős adatra számíthatunk, azonban ez a 172 ezer fős büvőlés masszívan várakozásokon felüli.
Ehhez képest viszont érdekesség, hogy a bérek növekedési dinamikája lassult. Emögött feltehetően összetétel hatás állhat, azaz olyan szektorokban történhetett a bővülésa ahol az átlagbér alacsonyabb.
Tegyük kontextusba, mit tudunk eddig. A héten az ISM bmi-k, az ADP és a nem-mezőgazdasági álláshelyek számának alakulása is ugyanazt mondja.
Minden háborús ijedség ellenére nagyon erős az amerikai gazdaság, sőt még tovább gyorsul.
Mindez egy olyan helyzetben, amikor az infláció 4% közeli, a termelői infláció 6% feletti. Ez tipikusan az a helyzet, amikor a gazdaság a túlfűtöttség állapotába berül és ilyenkor könnyen szaladnak el az inflációs várakozások, a kínálati sokkok (mint a háború miatti energiaár-emelkedés) könnyebben válnak tartóssá.
Nemsokára amerikai kamatdöntő ülés jön, az első, amelyet az új jegybank vezet. A piac kiemelt figyelemmel fogja követni, mivel kiderül, hogy vajon hajlandó-e kamatemelésre a Donald Trump amerikai elnök által kinevezett jegybankelnök.
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