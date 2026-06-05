  • Megjelenítés
Olyan erős az amerikai gazdaság, hogy jöhet a kamatemelés
Gazdaság

Olyan erős az amerikai gazdaság, hogy jöhet a kamatemelés

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nagyot bővült az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma, de lassult a bérdinamika, miközben a munkanélküliségi ráta nem változott, maradt 4,3%-on. Az ISM beszerzésimenedzser-indexek, az ADP és a mai adatok is egyaránt afelé mutatnak, hogy az amerikai gazdaság kirobbanó formában van, ahol viszont az infláció egyre nagyobb probléma. Ezután az amerikai jegybankon, pontosabban annak új elnökén a világ szeme, hogy vajon kamatemeléssel reagál-e a jegybank a mostani helyzetre.

Az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma májusban az előző havi 115 ezer fő után 172 ezer fővel bővült (várakozás: 85 ezer fő). A munkanélküliéségi ráta maradt 4,3%, miközben a nominális bérek növekedése 3,6%-ról 3,4%-ra csökkent.

Már a héten eddig beérkezett munkaerőpiaci adatok, mint az ADP foglalkoztatottság, vagy az ISM beszerzésimenedzser-indexek munkaerőpiaci alindexek előrevetítettek, hogy erős adatra számíthatunk, azonban ez a 172 ezer fős büvőlés masszívan várakozásokon felüli.

Ehhez képest viszont érdekesség, hogy a bérek növekedési dinamikája lassult. Emögött feltehetően összetétel hatás állhat, azaz olyan szektorokban történhetett a bővülésa ahol az átlagbér alacsonyabb.

Tegyük kontextusba, mit tudunk eddig. A héten az ISM bmi-k, az ADP és a nem-mezőgazdasági álláshelyek számának alakulása is ugyanazt mondja.

Még több Gazdaság

Felvásárolta a Medicare az Affideát

Tisza-kormány: itt a kormány terve a Velencei-tóval, megszólaltak a sertéspestisről is

Hivatalos: kivonul Magyarországról a népszerű futárszolgálat

Minden háborús ijedség ellenére nagyon erős az amerikai gazdaság, sőt még tovább gyorsul.

Mindez egy olyan helyzetben, amikor az infláció 4% közeli, a termelői infláció 6% feletti. Ez tipikusan az a helyzet, amikor a gazdaság a túlfűtöttség állapotába berül és ilyenkor könnyen szaladnak el az inflációs várakozások, a kínálati sokkok (mint a háború miatti energiaár-emelkedés) könnyebben válnak tartóssá.

Nemsokára amerikai kamatdöntő ülés jön, az első, amelyet az új jegybank vezet. A piac kiemelt figyelemmel fogja követni, mivel kiderül, hogy vajon hajlandó-e kamatemelésre a Donald Trump amerikai elnök által kinevezett jegybankelnök.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Vitézy Dávid: a kekvák vagyona visszakerül az államhoz
Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility