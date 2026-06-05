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Gazdaság

Rengeteg gyorshajtót kaptak el, megvan, hol mérték be a legtöbbet

MTI
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Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban hat kerületben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett traffiboxok májusban a II., a III., a VI., a XI., a XV. és XX. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be.

A legnagyobb mért adat a VI. kerületben volt: az Andrássy úton egy sofőr 50 kilométer per óra helyett 122 kilométer per órával haladt, amiért 312 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki - tették hozzá.

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