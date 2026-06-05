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Szétverik a bitcoint – Nem történt ilyen, mióta Donald Trump az elnök
Gazdaság

Szétverik a bitcoint – Nem történt ilyen, mióta Donald Trump az elnök

Portfolio
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Benézett 60 ezer dollár alá a bitcoin árfolyama, mielőtt a kriptoeszköz visszaemelkedett 61 ezer köré.

Mióta megválasztották Donald Trump elnököt 2024 novemberében, azóta nem volt ilyen gyenge a bitcoin

a kriptoeszköz ma benézett 60 ezer dollár alá is. 59 910-ről pattant vissza 61 ezerig, most éppen 60 886 dollár.

A bitcoin az elmúlt időkben nem teljesített túl rózsásan. A digitális deviza árfolyama 2025 szeptemberében érte el a csúcsot, 123 519 dollárt is ért. Azóta gyakorlatilag kisebb-nagyobb korrekciók mellett folyamatosan esik a kriptoeszköz árfolyama, csak idén 30%-os mínuszba került.

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A bitcoin mai esése egy általánosan negatív piaci hangulat eredményeképpen jött létre - az ellenőrzött piacokon kereskedett részvényeket is ütik, élen a technológiai szektorral.

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