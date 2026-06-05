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Gazdaság

Távozik az MTVA vezérigazgatója

MTI
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Miután az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása, így távozik Papp Dániel.

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.

A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása

- olvasható a közleményben. Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait - tartalmazza a közlemény.

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