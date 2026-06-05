Teljes az európai GDP-rangsor, a középmezőnybe csúszott vissza Magyarország

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Teljessé vált a 2026. első negyedéves európai GDP-rangsor - derül ki az Eurostat frissen közzétett adataiból. Az adatokból kiderült, hogy az Európai Unió országai negyedéves alapon átlagosan az előzetesen publikált 0,1 százalék növekedés helyett végül 0,1 százalékkal zsugorodhattak. Ennek oka vélhetően az volt, hogy a külföldi nagyvállalatok elszámolásai miatt torzított ír GDP a korábban publikáltnál jóval nagyobb mértékben esett vissza. Az elmúlt 4 negyedévet tekintve az európai uniós országok átlagos reál GDP-növekedése 0,7 százalék lehetett.

Az eurózóna összesített statisztikájában is változást hoztak az elmúlt 30 napban beérkező adatok: a régió növekedési dinamikája negyedéves alapon -0,2, éves alapon +0,3 százalék volt 2026. első három hónapjában.

Az EU tagországai nem egyszerre jelentenek a negyedéves GDP-növekedésükről. Az első uniós szintű becslés még korlátozott bázison, elsősorban a nagy gazdaságokra alapozva, 30 nappal az időszak után jelenik meg ("t+30"), kevés ország egyedi adataival. Ezután az adatkör egyre bővül, különösen a t+45. és a t+60. napok után. A kis országok jelentései nem okoznak nagy változásokat, hiszen ezek várakozásoktól eltérő tényadatai csak kis súllyal esnek a latba. A kakukktojás - különösen az utóbbi években - Írország, amelynek sajátos gazdaságszerkezete miatt annyira hektikus a GDP-mozgása, hogy még a teljes uniós GDP-t is képes megmozgatni.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 30. Itt a friss európai GDP-rangsor!

A negyedév növekedési bajnoka Dánia, de Magyarország is jól teljesített

2025 végéhez képest legnagyobb mértékben a dán gazdaság növekedése gyorsult: az északi ország ipar, azon belül is gyógyszeripar által hajtott GDP-növekedése 1,9 százalékra gyorsult negyedéves alapon, amivel az elmúlt 4 negyedév dinamikája 5,9 százalék lett. Ebben a bázishatásnak (azaz a 0,8 százalékos visszaesést mutató 2025. első negyedéves adat bázisból való kiesésének) is nagy szerepe volt.

Az erős idei momentumnak köszönhetően Dánia meg is szerezte az első helyet a 2026-os növekedési rangsorban, negyedéves és éves alapon egyaránt.

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Az idei évben szintén erőre kapott a korábban recesszióval küzdő Finnország (0,9 százalékos bővülés negyedéves alapon), de erős időszakot tudhat maga mögött Málta és Észtország is (1,1 százalékos növekedés a 2025. október-decemberi időszakhoz képest).

A negyedéves növekedés tekintetében szintén kiemelendő Magyarország 0,8 százalékos dinamikája, amely a teljes rangsor 5. helyére elegendő. A várakozásokat felülmúló első negyedéves hazai növekedést azonban jó eséllyel a választások előtt felpörgő belső kereslet magyarázza (ez a szolgáltatószektor teljesítményében jelent meg), így nem egyértelmű, hogy a magyar gazdaság az év hátralévő részében képes lesz-e fenntartani ezt a GDP-növekedési ütemet.

2026 elején a legnagyobb visszaesést Írország gazdasága produkálta, negyedéves alapon -12,1, az elmúlt 4 negyedévet tekintve pedig -16,8 százalékkal.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az ír GDP-adatok a külföldi multinacionális nagyvállalatok erős jelenléte miatt torzítottak, azaz nem az ország valós belföldi gazdasági teljesítményét tükrözik. A 2026 elejére vonatkozó, drámainak tűnő adatok tehát jó eséllyel nem valós recessziót, hanem csak a multinacionális nagyvállalatok pénzügyi eredményét tükrözik. Érdemes megjegyezni, hogy Írország esetében máskor is előfordult már hasonló mértékű kilengés a GDP-statisztikákban, 2025-ben például +16 százalék körül alakult az éves növekedési dinamika.

2026 első három hónapjában negyedéves alapon valódi visszaesést a litván (-0,3 százalék), a svéd (-0,2 százalék), a francia (az előzetesen publikált stagnálás helyett immár 0,1 százalékos zsugorodásról adott hírt a statisztikai hivatal) regisztráltak, míg

az egyetlen technikai recesszióban lévő uniós tagállamban, Romániában, valamint további 3 országban stagnált a GDP.

Éves növekedés: több ország is 3 százalék feletti dinamikával bővül, Magyarország a középmezőnybe csúszott vissza

Az elmúlt 4 negyedéves növekedési dinamika lassult az európai uniós országok többségében, amit főleg a továbbra is magas gazdaság- és kereskedelempolitikai bizonytalanság, valamint az iráni háború nyomán kialakult energiaválság okozott.

2026. első negyedévében az éves gazdasági növekedési ütem csak Dániában, Észtországban, Spanyolországban, Magyarországon, Portugáliában, Szlovéniában, Szlovákiában, Finnországban és Svédországban tudott gyorsulni, a többi 19 tagországban mérséklődött a dinamika.

Az OECD előrejelzései szerint ráadásul az európai gazdaság momentumvesztése az év második felében is folytatódik majd,

Az idei év első három hónapját figyelembe véve 3 százalékos vagy efeletti feletti reál GDP-növekedésre

csak a rangsor dobogósai - Dánia (+5,9 százalék), Málta (+4,3 százalék) és Lengyelország (+3,5 százalék) -,

valamint Szlovénia (+3,1 százalék), Bulgária (+3,1 százalék) és Ciprus (+3,0 százalék) volt képes.

Az elmúlt 4 negyedévre vetített 1,7 százalékos növekedésével hazánk a rangsor 16. helyét foglalja el.

A rangsor végén a már említett Írország (-16,8 százalék), a recessziós kockázatok által érintett Románia (-1,1 százalék), valamint Németország található (+0,3 százalék).

A közép-kelet-európai régió növekedési bajnoka továbbra is Lengyelország (+3,5 százalék),

de komoly ellenállóságot mutat a szlovén (+3,1 százalék) és a bolgár (+3,1 százalék) gazdaság is. A régió többi országát érzékenyebben érintik a világgazdasági sokkok, Szlovákia és Ausztria ugyanis mindössze 0,9 százalékos bővülésre volt képes, míg Románia továbbra is a technikai recesszió határán mozog (éves alapon -1,1 százalék volt a növekedés).

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