Tisza-kormány: Itt a kormány terve a Velencei-tóval, megszólaltak a sertéspestisről is

Sertéspestis
Felütötte a fejét egy házi sertéstelepen az afrikai sertéspestis, emlékeztet posztjában Köböl Anita. "Szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, hogy emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat. Bóna Szabolcs miniszter úrral egyeztetve tudunk arról tájékoztatást nyújtani, hogy a boltok polcain kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki" - fogalmazott. "A magyar gazdák megbízható forrásunk az élelmiszeriparban, érdemes fokozottan keresni ezeket a termékeket, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot, a magyar szereplőket" - tette hozzá.
Mi a kormány terve a Velencei-tóval?
Sokakat foglalkoztat a Velencei-tó állapota, írta a Facebookon Köböl Anita kormányszóvivő. Azt a tájékoztatást kaptam Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a helyzet, elindult egy folyamat, a két tározó rekonstrukcióját megkezdik – emelte ki.
Döntött Magyar Péter kormánya: azonnali hatállyal vége a jelenlegi vendégmunkás-rendszernek
A kormány pénteken kihirdetett rendelete lezárja a vendégmunkás-tartózkodási engedélyen alapuló külföldi munkavállalási csatornát: a jövőben egyetlen harmadik ország állampolgára sem foglalkoztatható ilyen jogcímen Magyarországon. A döntés elsősorban azt a rendszert érinti, amelyen keresztül munkaerő-kölcsönzők nagyobb számban hozhattak munkavállalókat az országba. A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély a vendégmunkásoknál eddig engedélyezett országok állampolgárainak is elérhető marad.
Itt van Magyar Péter bejelentése a kormány friss döntéseiről
A kormány a tegnapi ülésén sok kiemelten fontos döntést hozott - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
Itt a részleges tiltás a külföldi munkavállalók behozatalára!
Mai hatállyal módosítják a munkaerő-kölcsönzőkre vonatkozó szabályt, tömegesen nem engedélyezik mostantól Fülöp-Szigetekről, Örményországból, Georgiából (Grúziából) munkavállalók behozatalát, derült ki a mai kormányszóvivői tájékoztatón.
Zelenszkij Budapestre látogathat
Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról - válaszolta a Magyar Hang kérdésére Ukrajna budapesti nagykövete arra a kérdésre, hogy megerősítik-e, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar fővárosba jön a napokban. A lap értesülései szerint az ukrán elnök Magyarországra jöhet.
Élőben tudósítunk a kormány legfrissebb döntéseiről
Csütörtök este kormányülést tartott a kormány, az ott meghozott döntésekről 10-től tájékoztatót tartanak a szóvivők és Vitézy Dávid közlekedési- és beruházási miniszter. Az eseményt élőben közvetítjük.
Kiderült, milyen azonnali lépéseket várnak az emberek Magyar Pétertől
Sokan a NER bűneinek feltárását, a felelősök elszámoltatását tartják a legsürgetőbb kormányzati feladatnak jelenleg, ezzel együtt többen vannak, akik a nagy, állami ellátó rendszerek átalakítását, vagy a demokratikus intézményrendszer megerősítését előbbre valónak gondolják. Az elszámoltatást kiemelten fontosnak tartók az Orbán-család vagyonosodásának kivizsgálását tartják a leginkább sürgetőnek, viszont az ún. kegyelmi botrány nincs ott a kiemelt fontosságú ügyek között – ez derül ki az IDEA Intézet 2026. május elején elvégzett, kérdőíves felméréséből.
Tilos lesz gyűlöletkeltő politikai plakátok kihelyezése
Magyar Péter Facebook-posztja szerint a TISZA javaslata alapján a jövőben tilos lesz gyűlöletkeltő politikai plakátok kihelyezése, és a villanyoszlopokat sem lehet majd teleaggatni politikai hirdetésekkel.
Vitézy Dávid is megszólal
"Ma 10 órától a kormányszóvivők mellett ott leszek a Kormányinfón, és részletesen beszámolok az uniós források hazahozataláról, illetve tegnapi kormányülésen meghozott, a közlekedési és beruházási tárca feladatait érintő döntésekről" - írta a Facebookon Vitézy Dávid.
Éjszakáig tartott a kormányülés, hamarosan jönnek a kormány bejelentései
- Maratoni kormányülés volt tegnap, a döntéseteket ma délelőtt 10 órától ismerhetjük meg kormányszóvivői tájékoztatón.
- A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a választások után történelmi csúcsra, 57 százalékra emelkedett a kormányzó Tisza Párt támogatottsága, a korábban kormányzó Fidesz tábora 18 százalékra zsugorodott.
- Sulyok Tamás köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett leváltása miatt alkotmányossági vita bontakozott ki, amelyet a Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgál.
- Eközben Magyar Péter miniszterelnök Budapesten tárgyalt tegnap Micheál Martin ír kormányfővel az uniós forrásokról, az ír EU-elnökség prioritásairól és Ukrajna uniós csatlakozásáról.
- Az ügyészség az óbudai korrupciós ügyben nyolc gyanúsított letartóztatását kezdeményezte, és már 32 embert hallgatott ki az eljárás során.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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