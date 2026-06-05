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Tisza-kormány: Itt a kormány terve a Velencei-tóval, megszólaltak a sertéspestisről is
Gazdaság

Tisza-kormány: Itt a kormány terve a Velencei-tóval, megszólaltak a sertéspestisről is

Portfolio
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Csütörtökön éjszakáig tartott a kormányülés, amiről péntek délelőtt kormányszóvivői tájékoztatón számoltak be. Vitézy Dávid elmondta, hogy mire fordítják majd a kohéziós pénzeket, új vagyonnyilatkozati rendszer jön, továbbá benyújtják a jogállamisági törvénycsomagot.
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Sertéspestis

Felütötte a fejét egy házi sertéstelepen az afrikai sertéspestis, emlékeztet posztjában Köböl Anita. "Szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, hogy emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat. Bóna Szabolcs miniszter úrral egyeztetve tudunk arról tájékoztatást nyújtani, hogy a boltok polcain kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki" - fogalmazott. "A magyar gazdák megbízható forrásunk az élelmiszeriparban, érdemes fokozottan keresni ezeket a termékeket, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot, a magyar szereplőket" - tette hozzá.

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Pestis Magyarországon: kimutatták a vírust a házi sertésekben, máris megkezdődött a nagy gazdaság felszámolása

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Mi a kormány terve a Velencei-tóval?

Sokakat foglalkoztat a Velencei-tó állapota, írta a Facebookon Köböl Anita kormányszóvivő. Azt a tájékoztatást kaptam Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a helyzet, elindult egy folyamat, a két tározó rekonstrukcióját megkezdik – emelte ki.

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Döntött Magyar Péter kormánya: azonnali hatállyal vége a jelenlegi vendégmunkás-rendszernek

A kormány pénteken kihirdetett rendelete lezárja a vendégmunkás-tartózkodási engedélyen alapuló külföldi munkavállalási csatornát: a jövőben egyetlen harmadik ország állampolgára sem foglalkoztatható ilyen jogcímen Magyarországon. A döntés elsősorban azt a rendszert érinti, amelyen keresztül munkaerő-kölcsönzők nagyobb számban hozhattak munkavállalókat az országba. A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély a vendégmunkásoknál eddig engedélyezett országok állampolgárainak is elérhető marad.

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Döntött Magyar Péter kormánya: azonnali hatállyal vége a jelenlegi vendégmunkás-rendszernek
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Itt van Magyar Péter bejelentése a kormány friss döntéseiről

A kormány a tegnapi ülésén sok kiemelten fontos döntést hozott - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

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Itt van Magyar Péter bejelentése a kormány friss döntéseiről
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Itt a részleges tiltás a külföldi munkavállalók behozatalára!

Mai hatállyal módosítják a munkaerő-kölcsönzőkre vonatkozó szabályt, tömegesen nem engedélyezik mostantól Fülöp-Szigetekről, Örményországból, Georgiából (Grúziából) munkavállalók behozatalát, derült ki a mai kormányszóvivői tájékoztatón.

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Itt a részleges tiltás a külföldi munkavállalók behozatalára!
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Zelenszkij Budapestre látogathat

Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról - válaszolta a Magyar Hang kérdésére Ukrajna budapesti nagykövete arra a kérdésre, hogy megerősítik-e, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar fővárosba jön a napokban. A lap értesülései szerint az ukrán elnök Magyarországra jöhet.

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Élőben tudósítunk a kormány legfrissebb döntéseiről

Csütörtök este kormányülést tartott a kormány, az ott meghozott döntésekről 10-től tájékoztatót tartanak a szóvivők és Vitézy Dávid közlekedési- és beruházási miniszter. Az eseményt élőben közvetítjük.

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Élőben tudósítunk a kormány legfrissebb döntéseiről
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Kiderült, milyen azonnali lépéseket várnak az emberek Magyar Pétertől

Sokan a NER bűneinek feltárását, a felelősök elszámoltatását tartják a legsürgetőbb kormányzati feladatnak jelenleg, ezzel együtt többen vannak, akik a nagy, állami ellátó rendszerek átalakítását, vagy a demokratikus intézményrendszer megerősítését előbbre valónak gondolják. Az elszámoltatást kiemelten fontosnak tartók az Orbán-család vagyonosodásának kivizsgálását tartják a leginkább sürgetőnek, viszont az ún. kegyelmi botrány nincs ott a kiemelt fontosságú ügyek között – ez derül ki az IDEA Intézet 2026. május elején elvégzett, kérdőíves felméréséből.

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Kiderült, milyen azonnali lépéseket várnak az emberek Magyar Pétertől
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Tilos lesz gyűlöletkeltő politikai plakátok kihelyezése

Magyar Péter Facebook-posztja szerint a TISZA javaslata alapján a jövőben tilos lesz gyűlöletkeltő politikai plakátok kihelyezése, és a villanyoszlopokat sem lehet majd teleaggatni politikai hirdetésekkel.

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Vitézy Dávid is megszólal

"Ma 10 órától a kormányszóvivők mellett ott leszek a Kormányinfón, és részletesen beszámolok az uniós források hazahozataláról, illetve tegnapi kormányülésen meghozott, a közlekedési és beruházási tárca feladatait érintő döntésekről" - írta a Facebookon Vitézy Dávid.

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Éjszakáig tartott a kormányülés, hamarosan jönnek a kormány bejelentései

  • Maratoni kormányülés volt tegnap, a döntéseteket ma délelőtt 10 órától ismerhetjük meg kormányszóvivői tájékoztatón.
  • A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a választások után történelmi csúcsra, 57 százalékra emelkedett a kormányzó Tisza Párt támogatottsága, a korábban kormányzó Fidesz tábora 18 százalékra zsugorodott.
  • Sulyok Tamás köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett leváltása miatt alkotmányossági vita bontakozott ki, amelyet a Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgál.
  • Eközben Magyar Péter miniszterelnök Budapesten tárgyalt tegnap Micheál Martin ír kormányfővel az uniós forrásokról, az ír EU-elnökség prioritásairól és Ukrajna uniós csatlakozásáról.
  • Az ügyészség az óbudai korrupciós ügyben nyolc gyanúsított letartóztatását kezdeményezte, és már 32 embert hallgatott ki az eljárás során.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a választások után történelmi csúcsra, 57 százalékra emelkedett a kormányzó Tisza Párt támogatottsága.

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