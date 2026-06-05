Tisza-kormány: Sürgős lépéseket várnak az emberek Magyar Pétertől, felpörögnek az intézkedések

Holdblog Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th

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ChikansPlanet Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe

KonyhaKontrolling Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hogy a kiadásaik gyakorlatilag függetlenek a bevételeiktől. Ez bizonyos szempontból nagyon kénye

Grandio Blog Forinterő, eső olajár, techvezérelt lendület - májusi piaci körkép Május a szelektív kockázatvállalás hónapja volt: miközben a részvénypiacokat az AI-lendület és az erős vállalati eredmények rekordközelbe hajtották, az olaj 18,5 százalékot esett, a forin

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