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Történelmi fordulat Magyarországon: kitört a hurráoptimizmus a választás után
Gazdaság

Történelmi fordulat Magyarországon: kitört a hurráoptimizmus a választás után

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A magyarok 62%-a szerint jó irányba mennek a dolgok az országban, ez jelentős ugrás a korábbi felmérésekhez képest – derül ki az Ipsos havonta elkészülő globális kutatásából. A cég országmenedzsere is azt emelte ki, hogy drámai és eddig sosem tapasztalható emelkedést látnak a magyarok hangulatában.

Havonta készíti el az Ipsos felmérését, melynek címe „Mi aggasztja a világot?”. A kutatásban rendszeresen megkérdezik az embereket, szerintük jó vagy rossz irányba mennek a dolgok az országukban, illetve mi aggasztja őket a leginkább. A most publikált májusi felmérés szerint

a magyarok 62%-a szerint inkább jól haladnak a dolgok az országban, ez egyetlen hónap alatt 39, egy év alatt pedig 43 százalékpontos ugrást jelent.

Ennél pozitívabban csak Szingapúrban, Indiában és Malajziában látják a helyzetet az emberek jelenleg a kutatás szerint. Európában a lengyelek a legoptimistábbak, de még náluk is csak 40% gondolja, hogy helyes irányba mennek a dolgok.

Márciusban és áprilisban még csak a magyarok 24%-a mondta, hogy jó irányba haladnak a dolgok, innen jött a hatalmas fordulat. A kiadványban egyébként külön részt szenteltek Magyarországnak, mivel Feitel Balázs, az Ipsos országmenedzsere szerint korábban sosem láttak ekkora pozitív fordulatot egy hónap alatt. Ugyanakkor a szakember hozzátette, hogy a „mézeshetek” elmúltával komoly kihívásokkal szembesül majd az új magyar kormány.

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A vizsgált országok közül egyébként még egy területen kiemelkedünk: a magyarokat aggasztja leginkább az egészségügy állapota. A megkérdezettek mintegy kétharmada válaszolta ezt, a lengyeleknél 56%, az íreknél pedig 41% volt ez az arány. Emellett a korrupció aggasztja a magyarokat, 52% válaszolta ezt, az arány csak Indonéziában magasabb. A munkanélküliséget, az inflációt és a fegyveres konfliktust viszont az átlagnál jóval kevésbé érzik veszélynek a magyarok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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