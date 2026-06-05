Túl a washingtoni konszenzuson – Dani Rodrik Magyarországon

Magyarországon jelenleg jelentős átalakulás megy végbe politikailag és gazdaságpolitikailag egyaránt. Az ennek kapcsán felmerülő kérdés közgazdasági körökben, hogy ez visszatérés-e valamilyen korábbi állapothoz, vagy egy új gazdaságpolitikai folyamat kezdete. Ebben a kérdésben fontos fogódzó Dani Rodrik – Harvard Egyetem közgazdászprofesszora, a Nemzetközi Közgazdasági Társaság korábbi elnöke –, a kortárs közgazdasági gondolkodás egyik meghatározó alakja, aki hazánkba látogat.

Rodrik munkássága olyan szemléletet kínál, amely egyszerre épít a piac teljesítményére, az intézmények szerepére és a gazdasági fejlődés társadalmi céljaira.

Meggyőződésem, hogy nem valamely korábbi állapothoz kell visszatérnünk. Nem a nyolcvanas, nem a kilencvenes évek, és nem is a kétezres évek első évtizedének gazdaságpolitikai logikája ad választ a jelen kérdéseire. Olyan új, középutas irányra van szükség, amely nemcsak Magyarországon, hanem

világszerte formálódik, és amelynek Dani Rodrik az egyik legfontosabb kortárs gondolkodója.

Az új gazdaságpolitikai irányt sokan az iparpolitika megerősödésével, mások a társadalmi csoportok együttműködésének újjáépítésével vagy a piac és az állam partneri viszonyával azonosítják. Mindezek mögött azonban egy még alapvetőbb változásnak kell állnia, értékrendi és erkölcsi megújulásnak a gazdálkodási gyakorlatban is. Ehhez olyan intézményekre van szükség, amelyek ösztönzik a szabályalapú gazdasági működést, kiszámítható kereteket teremtenek, és lehetővé teszik, hogy a szabályok alakításában a gazdasági szereplők tapasztalatai is érvényesüljenek.

A gazdaságpolitikai fordulatot legkönnyebben abból érthetjük meg, amit meghaladni kíván.

Az 1980-as évek közepétől a globális gazdaságpolitikai gondolkodást alapvetően a washingtoni konszenzus határozta meg, amely a privatizációra, a deregulációra és a fiskális fegyelemre épült. A washingtoni konszenzuson alapuló gazdaságpolitika azt állította, hogy a világpiacnak való megfelelés, a versenysemlegesség a helyes nemzeti gazdaságpolitika, az államnak nincs szerepe a gazdaságban, és a piaci racionalitás támogatása a gazdaságpolitika feladata. Ebben a rendben a hatékonyság vált a piac meghatározó mércéjévé, miközben az igazságosság és a méltányosság kívül került a gazdasági teljesítmény értelmezésén.

A washingtoni konszenzus nem csak a neoliberális elméleten alapult, hiszen új intézmények és gazdaságpolitikai eszközök is megjelentek ebben a korszakban, amelyek mégiscsak az állam vagy államok egyes csoportjainak gazdasági befolyását erősítették, és leginkább segítették az általános gazdasági fejlődést.

A világgazdasági bekapcsolódás és az ehhez kapcsolódó intézményi átalakulás a felzárkózás fontos, az adott időszakban szükséges feltétele volt. Ki kell emelni ezek között a multinacionális vállalatok szerepét, hiszen segítségükkel az 1990-es években és a 2000-es években is, bizonyos szempontból napjainkig, technológiatranszfer, tudástranszfer valósult meg a fejlődő országokban és a mi térségünkben is, valamint egy új termelési kultúrát honosítottak meg.

Mindazonáltal szakmai konszenzus kezd kialakulni arról, hogy a washingtoni konszenzus és az ahhoz kapcsolódó neokonzervatív- neoliberális világrend érvényét vesztette, és formálódik az azt felváltó új gazdaságpolitika. A közgazdasági gondolkodásban ma már egyre erősebben jelenik meg, hogy nem szabad kizárólag a multinacionális vállalatokra támaszkodni a fejlesztéspolitikában, illetve hogy a részvétel a világgazdasági intézményekben elengedhetetlen feltétele a világpiaci teljesítménynek.

A washingtoni konszenzus elméleti meghaladására vonatkozóan voltak próbálkozások. Ezek között Magyarországon az egyik legnagyobb figyelmet kapott a London School of Economics ajtajára kifüggesztett 33 pont. Ez az elméleti törekvés azonban nem tudott túllépni a populizmuson. A populizmus problémája, ahogy ezt Slavoj Žižek filozófus megfogalmazta, hogy

a tömegek általában egymással ellentétes szempontokat követnek, és a populizmus mindegyiknek meg akar felelni, ami lehetetlen.

A populizmus nem lehet egy hosszú távú gazdaságpolitikai stratégia alapja; meghaladásához és a tudásalapú gazdaság megteremtéséhez ki kell alakítani egy világos és egyértelmű, rövid, közép- és hosszú távú gazdaságpolitikai víziót.

Ezt az új irányt világszerte több közgazdasági és gazdaságpolitikai műhely elkezdte kidolgozni. Az egyik ilyen műhely érdekes módon ismét a London School of Economics, ahol 2026-ban jelentették meg London Consensus címmel elméleti eredményeiket. A London Consensus kifejezetten a washingtoni konszenzus meghaladására és korrekciójára tett kísérletként született meg, amit bizonyít, hogy szerinte a gazdaságpolitika célja a jó élet megteremtése. A jó élet vagy a jóllét azt a neoliberális tételt tagadta, ami szerint a gazdaságpolitika célja, hogy az emberek megéljenek és nem az, hogy boldogok legyenek, ahogy ezt Hayek megfogalmazta.

A kötet egyik elméleti fő irányát Dani Rodrik amerikai közgazdász képviseli, akinek néhány tételét érdemes végiggondolni a hazai gazdaságpolitika szempontjából is. Rodrik szerint a minden gazdaság egyik legalapvetőbb problémája a dualizmus. Mindig jelen van a nagyon magas és a nagyon alacsony színvonalú teljesítményt produkáló ágazat. A dualizmus áthidalásához gazdaságpolitikai programokra van szükség, azt nem lehet piaci automatizmusokra bízni.

Ez Magyarországra különösen igaz, hiszen elengedhetetlen, hogy a multinacionális vállalatok mellé felnőjön a világszínvonalú hazai vállalati kör is.

Rodrik szerint az iparpolitika és a gazdaságpolitika célja a Rodrik-féle produktivizmus, a termelés középpontba állítása. A gazdaságpolitika feladata ebben a megközelítésben a termelési képességek fejlesztése. Ez szakítás az elmúlt 30 év neoliberális gazdaságpolitikai gondolkodásával, amelyben a fogyasztás és a fogyasztói boldogság állt a középpontban. A produktivizmus értelmében az alkotó munka örömforrás, a jó élet feltétele a jól végzett munka.

A gazdaságpolitikának ezért a jó munkát és a jó munkahelyet kell segítenie. A jó munkahely nem csak a vállalat termelékenységét növeli, amit a HR-szakemberek régóta tudnak és mérnek, a jó munkahely a társadalmi-gazdasági stabilitást is erősíti és a növekedés forrása.

Izgalmas kitekintés, pláne azért, mert a közgazdászok ritkán nyúlnak más társadalomtudományok tudása felé, hogy Ferenc pápa harmadik enciklikájában, a Fratelli tuttiban leírtakkal is összhangban vannak a fentiek, ez ugyanis az mondja, hogy „A fő célnak mindig annak kellene lennie, hogy lehetővé tegyük számukra a munka általi méltó életet.” A munka ebben az értelemben nem pusztán a megélhetés eszköze, hanem az emberi méltóság, a társadalmi részvétel és az értékteremtés egyik legfontosabb terepe.

Állam és piac partneri viszonyában Rodrik olyan elosztási folyamatot támogat, amely a termelési folyamat során segíti a vállalkozásokat abban, hogy „vállalatokká” váljanak.

Nem pusztán a termelés előtt (oktatás, egészségügy) segítségével ösztönzi a magasabb termelékenységet, és nem is kizárólag a termelési folyamat után, újraelosztással tartja fenn a stabilitást, hanem a termelési folyamat közben ad segítséget a cégeknek természetesen teljesítmény alapon. Ez azt is jelenti, hogy a jó munkahelyek teremtéséhez jó cégek kellenek, és a jó cégek megtalálása és jobbá tétele, tökéletesítése a gazdaságpolitika, az iparpolitika és a vállalkozásfejlesztés célja.

A jó vállalatok megtalálásához nem elég magára hagyni a piaci erőket, és még az sem elegendő, ha az állam rendelkezik a beavatkozás képességével. A gazdasági szereplőknek azt kell megválaszolniuk, hogy az adott területen a helyes prioritásokat határozott-e meg az állam, és megtalálta-e a beavatkozáshoz szükséges irányítás és kormányzás megfelelő módját. Ez az új állami szerepvállalás az, ami összhangban van a teljesítményelvvel.

A kormányzási mód nem jobboldali vagy baloldali

- érvel Rodrik. Ezt az iparpolitikai törekvést ezért a politikai spektrum egésze támogathatja, amelyben minden eszmetörténeti iránynak helye lehet, amely segít a közjó megtalálásában. Szemben a washingtoni konszenzussal, nincs egy modell, amit minden helyzetben alkalmazni lehetne. Sok modell van, és a művelt közgazdásznak mindegyiket ismernie kell annak érdekében, hogy megtalálja a helyes megoldást az adott időben és adott helyen.

2026. június 10-én a Business Summit konferencia vendége lesz Dani Rodrik, a kortárs közgazdasági gondolkodás egyik meghatározó alakja, a Harvard Egyetem közgazdászprofesszora, a Nemzetközi Közgazdasági Társaság korábbi elnöke.

Rodrik abban tud nekünk segíteni, hogy a magyar közgazdász szakmában is elinduljon a párbeszéd az új gazdaságpolitikai irányról, és kialakuljon a szakmai konszenzus erről. Ennek jegyében hívtuk meg őt, és bízunk benne, hogy jelenléte és előadása lehetőséget ad a különböző civil szervezetek, szakmai fórumok és szakmai egyesületek együttműködésére.

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