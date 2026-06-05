Új akkuipari gyár épülhet Magyarországon

Bevonatos szeparátorfólia-üzemet tervez létrehozni a Sinomatech Hungary Kft. a Nyíregyházi Déli Ipari Parkban, a projekt 114 millió euróból valósulna meg, és várhatóan 275 embernek ad munkát.

A társaság a barnamezős beruházást a Lego, illetve korábban a Flextronics egykori területén tervezi megvalósítani két meglévő ipari épület, egy termelőcsarnok és egy raktár felújításával.

A Sinomatech Hungary polietilén szeparátorfóliák bevonatolását - felületi kezelését - tervezi üzemében. A régióban több hasonló gyártóüzem is működik már, de ezekkel ellentétben a Sinomatech Magyarországon nem gyárt majd alapfóliát, azt a cégcsoport saját, kínai üzemeitől importálja.

A közleményben idézik Wang Penget, a Sinomatech Hungary ügyvezető igazgatóját, aki kifejtette:

a környezetbarátnak számító gyártási folyamat során a vegyszerfelhasználás minimális szinten tartható, alacsony marad az üzem kibocsátása és felhasznált veszélyes anyagok aránya, az alkalmazott bevonatolási technológia pedig már számos európai létesítményben bizonyított, például Svédországban vagy Lengyelországban

. Az importált, bevonat nélküli alapfóliát Nyíregyházán dolgozzák fel, látják el bevonattal, majd késztermékként szállítják el. A létesítményben teljes kapacitáson évi mintegy 7500 tonna felületkezelt szeparátorfólia készülhet el.

A cég a napokban nyújtotta be a teljes körű környezeti hatásvizsgálati dokumentációját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalnak.

A Nyíregyházi Déli Ipari Parkba tervezett projekt 114 millió euróból valósul meg, magyar kormányzati támogatás nélkül, 275 embernek munkát adva.

A Sinomatech tervei szerint a munkavállalók legalább 80 százaléka környékbeli lesz, a többiek várhatóan kínai szakemberek lesznek, akik elsősorban kezdeti technológiai és üzemindítási támogatási feladatok ellátására érkeznek Magyarországra.

A próbatermelés - az engedélyezési folyamat haladásától függően - 2027 első negyedévében indulhat meg az üzemben - ismertették a közleményben. A Sinomatech a kínai CNBM (China National Building Material) Group tagjaként üvegszálat, szélturbinákhoz használt lapátokat, különböző kompozit anyagokat, valamint energiatároló rendszerekhez szükséges szeparátorfóliákat gyárt.

Címlapkép: Sinomatech