Újabb vezetőket szólított fel lemondásra Magyar Péter

Facebookon szólította fel lemondásra Magyar Péter miniszterelnök a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatóját.

Ma jött a hír, hogy távozik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) éléről Papp Dániel vezérigazgató. A fejleményt Magyar Péter miniszterelnök üdvözölte, a távozó vezetőt hírhamisítónak nevezte.

Ugyanezt várjuk el a Duna Médiaszolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól”

– írta a miniszterelnök Facebookon.

A Duna Médiaszolgáltatót 2022 óta Altorjai Anita vezeti. A cég a közszolgálati médiaportálok (pl. M1, Kossuth Rádió, MTI, Hirado.hu) tevékenységének összehangolásáért felelős.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert