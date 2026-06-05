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Újabb vezetőket szólított fel lemondásra Magyar Péter
Gazdaság

Újabb vezetőket szólított fel lemondásra Magyar Péter

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Facebookon szólította fel lemondásra Magyar Péter miniszterelnök a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatóját.

Ma jött a hír, hogy távozik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) éléről Papp Dániel vezérigazgató. A fejleményt Magyar Péter miniszterelnök üdvözölte, a távozó vezetőt hírhamisítónak nevezte.

Ugyanezt várjuk el a Duna Médiaszolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól”

– írta a miniszterelnök Facebookon.

A Duna Médiaszolgáltatót 2022 óta Altorjai Anita vezeti. A cég a közszolgálati médiaportálok (pl. M1, Kossuth Rádió, MTI, Hirado.hu) tevékenységének összehangolásáért felelős.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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