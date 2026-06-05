Valaki már örülhet ma este a Fitch döntésének: felminősítéssel ajándékozták meg Dél-Afrikát

A Fitch hitelminősítő pénteken "BB-" szintről "BB" kategóriára javította Dél-Afrika hosszú lejáratú devizaadós-besorolását, az döntést pedig a körültekintő költségvetési gazdálkodással és a költségvetési konszolidáció terén elért eredményekkel indokolta.

A nemzetközi hitelminősítő lépése mögött az áll, hogy

Dél-Afrika a gyenge gazdasági növekedés és a különböző negatív gazdasági hatások ellenére is képes volt fegyelmezett költségvetési politikát folytatni.

A felminősítés azt jelzi, hogy a Fitch szerint az ország pénzügyi helyzete javuló pályára állt, jóllehet a "BB" osztályzat továbbra is a befektetésre nem ajánlott, spekulatív kategóriának felel meg.

A dél-afrikai gazdaság az elmúlt években komoly nehézségekkel küzdött, mivel az energiaválság, a magas munkanélküliség és a lassú növekedés egyaránt szűkítette a kormány mozgásterét. Pretoria ennek ellenére határozott lépéseket tett az államháztartási hiány mérséklésére és az adósságpálya stabilizálására, amit a hitelminősítő most elismert.

A döntés kedvező üzenetet hordoz a piacok számára, és elősegítheti, hogy Dél-Afrika olcsóbban juthasson forrásokhoz a nemzetközi tőkepiacokon. A befektetési fokozat eléréséhez mindazonáltal további strukturális intézkedésekre lenne szükség.

Épp pénteken késő este dönt a magyar adósbesorolásról is a Fitch Ratings, a várakozások szerint szinten hagyják a jelenlegi BBB besorolást negatív kilátás mellett. A hitelminősítő várhatóan kiemeli majd, hogy a költségvetés helyzete a vártnál rosszabb, viszont az új kormány tervezett intézkedései bizakodásra adnak okot.

Forrás: Reuters

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