Visszaesett a román gazdaság

Az első negyedévben 1,2 százalékkal csökkent a román GDP éves összevetésben - közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Az INS második becslése szerint 2026 első negyedévében 403,9154 milliárd lej (mintegy 26 549 milliárd forint) volt a bruttó román termék nominális értéke. Reálértékben ez a nyers adatok szerint 1,2 százalékkal volt alacsonyabb a 2025 első negyedévinél, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 1,1 százalékkal.

Az előző negyedévhez viszonyítva stagnált a román gazdaság. A termelési oldalon csak az építőipar, valamint a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatások befolyásolták pozitívan a GDP alakulását, a hozzáadott értékük éves összevetésben 7,9, illetve 11,6 százalékkal nőtt. Legnagyobb mértékben az információ, kommunikáció (4,1 százalék), a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (3,9 százalék) és a kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (3,1 százalék) hozzáadott értéke csökkent.

A felhasználási oldalon csak a bruttó állóeszköz-felhalmozás növelte a GDP-t, 4,7 százalékkal nőtt 2025 első negyedévéhez viszonyítva. A háztartások tényleges fogyasztása 1,8 százalékkal, a természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 1,2 százalékkal, a közösségi fogyasztás pedig 0,4 százalékkal csökkent. A májusi gyorstájékoztatójához képest az INS javította az első negyedévi GDP-adatokat, akkor azt közölte, hogy éves összevetésben 1,7 százalékkal, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 0,2 százalékkal romlott a gazdaság teljesítménye.