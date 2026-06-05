Vitézy Dávid bejelentette: hitelből fejlesztenék a magyar vasutat

Az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnökével és más képviselőivel egyeztetett pénteken Vitézy Dávid – derül ki a közlekedési és beruházási miniszter Facebook-posztjából. A politikus részleteket is elárult azzal kapcsolatban, mely vasútvonalak fejlesztése kezdődhet meg hitelből.

Ma délután Marko Primorac alelnökkel és az Európai Beruházási Bank képviselőivel egyeztettem arról, hogy az EIB milyen konstrukciók mellett tud hitelt nyújtani Magyarországnak annak érdekében, hogy végre olyan beruházásokat tudjunk elindítani, amelyekkel érdemben enyhíteni tudjuk a lakhatási válságot, és a vasútrombolás után el tudjuk kezdeni a vasútfejlesztés korszakát – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter posztja szerint

az EIB segítségével a Budapest-Szeged, a Budapest-Lajosmizse, a Budapest-Miskolc vasútvonalakon is jelentős vasúti beruházások megindítását tervezik a közeljövőben.

Vitézy későbbre ígért részleteket a beruházásokkal kapcsolatban közösségi oldalán.

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