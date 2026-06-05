  • Megjelenítés
Vitézy Dávid bejelentette: hitelből fejlesztenék a magyar vasutat
Gazdaság

Vitézy Dávid bejelentette: hitelből fejlesztenék a magyar vasutat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnökével és más képviselőivel egyeztetett pénteken Vitézy Dávid – derül ki a közlekedési és beruházási miniszter Facebook-posztjából. A politikus részleteket is elárult azzal kapcsolatban, mely vasútvonalak fejlesztése kezdődhet meg hitelből.

Ma délután Marko Primorac alelnökkel és az Európai Beruházási Bank képviselőivel egyeztettem arról, hogy az EIB milyen konstrukciók mellett tud hitelt nyújtani Magyarországnak annak érdekében, hogy végre olyan beruházásokat tudjunk elindítani, amelyekkel érdemben enyhíteni tudjuk a lakhatási válságot, és a vasútrombolás után el tudjuk kezdeni a vasútfejlesztés korszakát – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter posztja szerint

az EIB segítségével a Budapest-Szeged, a Budapest-Lajosmizse, a Budapest-Miskolc vasútvonalakon is jelentős vasúti beruházások megindítását tervezik a közeljövőben.

Vitézy későbbre ígért részleteket a beruházásokkal kapcsolatban közösségi oldalán.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: itt a kormány terve a Velencei-tóval, megszólaltak a sertéspestisről is

Valaki már örülhet ma este a Fitch döntésének: felminősítéssel ajándékozták meg Dél-Afrikát

Donald Trumpot teljesen lesokkolta, ami most a tőzsdén történik

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Vitézy Dávid: a kekvák vagyona visszakerül az államhoz
Tisza-kormány: összeomlik a Fidesz támogatottsága, vizsgálódik a Velencei Bizottság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility