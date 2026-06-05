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Vitézy Dávid kinevezte az új országos főépítészt
Gazdaság

Vitézy Dávid kinevezte az új országos főépítészt

Portfolio
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Szemerey Samu államtitkárt nevezte ki országos főépítésznek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter – derül ki a pénteki Hivatalos Értesítőből.

A miniszter utasítása kiemeli, hogy az országos főépítész tevékenységét a közlekedési és beruházási miniszter irányítja, a kinevezés holnap lép hatályba. Ezzel párhuzamosan

hatályát veszi a 2022-es miniszteri utasítás, ami Lánszki Regőt nevezte ki főépítésznek, vagyis őt váltja Szemerey Samu.

Címlapkép forrása: Portfolio

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