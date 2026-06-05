Vitézy Dávid kinevezte az új országos főépítészt

Szemerey Samu államtitkárt nevezte ki országos főépítésznek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter – derül ki a pénteki Hivatalos Értesítőből.

A miniszter utasítása kiemeli, hogy az országos főépítész tevékenységét a közlekedési és beruházási miniszter irányítja, a kinevezés holnap lép hatályba. Ezzel párhuzamosan

hatályát veszi a 2022-es miniszteri utasítás, ami Lánszki Regőt nevezte ki főépítésznek, vagyis őt váltja Szemerey Samu.

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