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Vlaszjuk: óriási nagy bajban van Moszkva, bukott államra kezd hasonlítani Oroszország
Gazdaság

Vlaszjuk: óriási nagy bajban van Moszkva, bukott államra kezd hasonlítani Oroszország

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Vladiszlav Vlaszjuk, Ukrajna szankciós politikáért felelős elnöki megbízottja szerint Vlagyimir Putyin orosz gazdaság ellenálló képességét méltató kijelentései nem tükrözik a valós helyzetet, a gazdasági adatok alapján Oroszország egyre inkább kezd hasonlítani egy bukott államra - számolt be az Ukrinform.

Vlaszjuk az Ukrinform hírügynökségnek nyilatkozva reagált Putyin szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon elhangzott beszédére. Kifejtette, hogy miközben a Kreml a gazdaság ellenálló képességét hangsúlyozza,

az orosz költségvetési bevételek a magas olajárak ellenére is 40 százalékkal csökkentek az előző évhez képest, a költségvetési deficit pedig már meghaladta a 80 milliárd dollárt.

A megbízott szerint Oroszország egyre inkább egy "bukott állam" jegyeit mutatja.

Az ukrán elnöki megbízott arra is rámutatott, hogy bár Putyin a nyugati országokat bírálja a költségvetési deficitjük miatt, Oroszország 85 régiójából valójában 71 zárta deficittel az elmúlt évet, és ezek együttes hiánya meghaladta a 34 milliárd dollárt.

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A külföldi működőtőke részaránya mindössze 0,01 százalék az országban, ami azt jelzi, hogy még a potenciális partnerek sem hajlandók befektetni az orosz gazdaságba.

Vlaszjuk kiemelte, hogy az orosz vállalkozók több mint 30 százaléka a tevékenysége visszafogására készül, további 30 százalékuk pedig a szürkegazdaságba való kivonulást fontolgatja a növekvő adóteher és a kiterjedt internetkorlátozások miatt. Az üzleti bizalmi index 2022 óta először fordult negatív tartományba, miközben a nem teljesítő hitelek aránya 12 százalékra emelkedett.

A lakosság és a vállalkozások egyre nagyobb arányban térnek át a készpénzes tranzakciókra, ami a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom megrendülését jelzi. Vlaszjuk hozzátette, hogy az orosz jegybank 11 regionális bank engedélyének visszavonására készül, mivel a pénzintézetek likviditási és egyéb pénzügyi problémáit már nem lehet tovább leplezni.

Oroszország külkereskedelmi többlete az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta szinte a harmadára, 337 milliárd dollárról 125 milliárd dollárra zsugorodott.

A legnagyobb exportőrök, mint a Lukoil, a Gazprom, a Novatek és a Szeversztal nyeresége jelentősen visszaesett, a Roszatom pedig újabb 7 milliárd dolláros támogatást igényel a törökországi akkuyui atomerőmű építésének befejezéséhez.

Vlaszjuk szerint a szankciók hatása kumulatív, hiszen fokozatosan korlátozzák Oroszország hozzáférését a tőkéhez, a modern technológiákhoz, a pénzügyi forrásokhoz és a hagyományos exportpiacokhoz, ezáltal folyamatosan gyengítik az orosz hadigépezet gazdasági hátterét.

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