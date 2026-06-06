Bejelentette Tanács Zoltán: változás jön a kriptoeszközök piacán is

A NIS2 kötelezettség mintegy ezerháromszáz cégnek jelent különösen nagy nehézséget, mivel ők csak az elmúlt hetekben szereztek tudomást az érintettségükről. A tárcavezető a közösségi oldalán rámutatott, hogy a magyar szabályozás európai viszonylatban is kivételesen szigorú. A korábbi döntések komoly versenykorlátozást eredményeztek ezen a területen, ami nemcsak a vállalkozások költségeit növelte meg, hanem a szűkös auditori kapacitások miatt a jogszabályi megfelelést is szinte lehetetlenné tette. A hazai kis- és középvállalkozások éppen ezért már régóta szorgalmazták a rendszer könnyítését.
A helyzet rendezése érdekében a kormány az elmúlt hetekben konstruktív egyeztetéseket folytatott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával (SZTFH).
A cél az adminisztratív és piaci terhek érdemi mérséklése anélkül, hogy a kiberbiztonsági elvárások szintje csorbulna.
Tanács Zoltán elmondta, hogy arra kérték a hatóságot, bővítse az auditálásra jogosult cégek körét, hosszabbítsa meg a megrendelésekre szabott határidőt, és tegye rugalmasabbá a teljesítés feltételeit. Kiemelt szempont továbbá, hogy a hatóság az azonnali szankcionálás helyett inkább segítse a vállalkozások felkészülését.
Az egyeztetések eredményeként a közeljövőben módosul a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás. A tervezett változtatások élénkítik a piaci versenyt, hatékonyabbá teszik a meglévő kapacitások kihasználását, és felgyorsítják az auditálási folyamatokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a könnyítések nyomán a magas és a kiemelt kockázati kategóriákban az árak jelentős csökkenésére számítanak. Az intézkedésekkel egy olyan egyensúly megteremtése a cél, amely egyszerre garantálja az ország digitális biztonságát, valamint érdemben támogatja a hazai vállalkozások fejlődését és versenyképességét.
És természetesen a kriptoeszközök piacának indokolatlan korlátozását is fel kell majd oldani. Erről hamarosan.
- tette hozzá a bejelentéshez a miniszter kommentben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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