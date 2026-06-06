Egy Bosch-utánzat és egy Munkácsy-mű is elkelt a Sotheby’s New York-i aukcióján

Becsértékét megtízszerezve kelt el a napokban a Sotheby’s New York-i régi mesterek műveit kiárusító aukcióján Bosch egy „követőjének” keze munkája. A művészeti sajtóban nagy visszhangot kapott a több mint félmillió dolláros eladás, de ugyanitt akadt számunkra egy másik szenzáció: az eladási listát böngészve egy Munkácsy-alkotásra leltünk, amelyért rég látott összeget, közel 150 millió forintot adtak.

1996 után újra a Sotheby's-nél Munkácsy műve

Munkácsy Mihály Bor, nők és dal című festménye a Sotheby’s katalógusának tanúsága szerint utoljára 1996-ban Londonban cserélt gazdát a ház árverésén, az árat homály fedi. Amit tudni lehet, az akkori vevő örököse, egy amerikai gyűjtő bocsátotta most áruba 3-400 ezer dolláros becsértékkel a fára festett, 1888-ban készült olajképet, amelynek első tulajdonosaként 1911-ben L. W. Livesey brit gyűjtőt jegyezték fel. Utána végig követhető volt a mű tulajdonosváltása.

Most a kép 448 ezer dollárért talált vevőt, amely nagyjából megfelel Munkácsy átlag nyugati megítélésének.

A magyar alkotó legmagasabb nyilvános piaci árát 2004 júniusában jegyezték fel, a Sotheby’s Londonban közel 1,1 millió dollárért értékesítette A pataknál című, vászonra készült alkotást,