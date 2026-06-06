Egy Bosch-utánzat és egy Munkácsy-mű is elkelt a Sotheby’s New York-i aukcióján

1996 után újra a Sotheby's-nél Munkácsy műve
Munkácsy Mihály Bor, nők és dal című festménye a Sotheby’s katalógusának tanúsága szerint utoljára 1996-ban Londonban cserélt gazdát a ház árverésén, az árat homály fedi. Amit tudni lehet, az akkori vevő örököse, egy amerikai gyűjtő bocsátotta most áruba 3-400 ezer dolláros becsértékkel a fára festett, 1888-ban készült olajképet, amelynek első tulajdonosaként 1911-ben L. W. Livesey brit gyűjtőt jegyezték fel. Utána végig követhető volt a mű tulajdonosváltása.
Most a kép 448 ezer dollárért talált vevőt, amely nagyjából megfelel Munkácsy átlag nyugati megítélésének.
A magyar alkotó legmagasabb nyilvános piaci árát 2004 júniusában jegyezték fel, a Sotheby’s Londonban közel 1,1 millió dollárért értékesítette A pataknál című, vászonra készült alkotást,
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés