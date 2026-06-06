HVG: Későbbre halasztják Magyar Péter és Zelenszkij budapesti találkozóját

A HVG információi szerint hétfő estére tervezték Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő budapesti találkozóját, a tárgyalást azonban elhalasztották.
A lap úgy tudja, hogy a felek között nem született végleges megállapodás a találkozó megtartásáról, ezért döntöttek a vizit későbbre halasztása mellett.
A tervezett egyeztetés egyik legfontosabb témája a magyar–ukrán kapcsolatok helyreállítása lett volna. A két ország viszonya az Orbán-kormány évei alatt jelentősen megromlott, ugyanakkor a háttérben szakértői szinten már előrelépés történt. A HVG szerint Budapest vállalta, hogy nem akadályozza Ukrajna európai uniós integrációját, míg Kijev garanciát ad a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartására.
A cikk megjelenése után a Külügyminisztérium reagált a lap megkeresésére. A tárca közölte, hogy „folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében, a hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés. A találkozóra vonatkozó egyeztetés a maga diplomáciai medrében rendben folyik”.
A minisztérium álláspontja szerint tehát nem egy már véglegesen leszervezett találkozó maradt el, hanem továbbra is folyamatban vannak az egyeztetések a lehetséges időpontról és helyszínről.
Címlapkép forrása: Alex Nicodim/Anadolu via Getty Images
Szép csendben olyan támogatást kapott Ukrajna az Egyesült Államokból, ami elképesztő előnyt jelent a csatatéren
Pillanatok alatt lecsaphatnak az orosz csapatokra.
Komoly orosz kötelék repült a NATO felé - Azonnal riasztották a francia légierő Rafale vadászgépeit
Videó is készült az esetről.
Elszabadult és Magyarország szomszédjában robbant fel egy ukrán drón - Néhány méteren múlt a hatalmas katasztrófa
Azóta találgatják: hogy történhetett ez meg?
Fordult a kocka a frontvonalon: három éve nem látott sikereket mutatnak fel az ukrán erők
Ellentámadásban Ukrajna.
Kis országban készülődik a nagy összecsapás a Nyugat és Oroszország között – Trump, von der Leyen és Putyin is megtette tétjeit
Túlmutat önmagán az örmény választások jelentősége.
Egyre jobban megalázzák Putyint: úgy néz ki, a szeme láttára tarolják le a szentpétervári flottát
Miközben a partnerei is ott vannak a városban.
Soha nem látott gépet kaptak lencsevégre a hírhedt 51-es körzet felett - Elkészült az Egyesült Államok új szuperfegyvere?
Bejárta a közösségi médiát a felvétel.
Meglepőnek tűnhet, de a hűlő sztratoszféra is a szén-dioxid klímaváltozásban játszott kulcsszerepét bizonyítja
Egy tanulmány elsőként ad pontos magyarázatot arra, hogyan és miért történik mindez.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
A legdrágább mondat: "Velünk úgysem történhet meg."
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: "Nem gon
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása
A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hogy a kiadásaik gyakorlatilag függetlenek a bevételeiktől. Ez bizonyos szempontból nagyon kénye
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?