HVG: Későbbre halasztják Magyar Péter és Zelenszkij budapesti találkozóját

A HVG értesülései szerint egyelőre elhalasztották a hétfő estére tervezett budapesti találkozó Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között. A megbeszélés középpontjában a magyar–ukrán kapcsolatok rendezése állt volna, azonban a felek végül nem jutottak végleges megállapodásra az időpontot illetően. A Külügyminisztérium szerint ugyanakkor továbbra is zajlanak az egyeztetések.

A HVG információi szerint hétfő estére tervezték Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő budapesti találkozóját, a tárgyalást azonban elhalasztották.

A lap úgy tudja, hogy a felek között nem született végleges megállapodás a találkozó megtartásáról, ezért döntöttek a vizit későbbre halasztása mellett.

A tervezett egyeztetés egyik legfontosabb témája a magyar–ukrán kapcsolatok helyreállítása lett volna. A két ország viszonya az Orbán-kormány évei alatt jelentősen megromlott, ugyanakkor a háttérben szakértői szinten már előrelépés történt. A HVG szerint Budapest vállalta, hogy nem akadályozza Ukrajna európai uniós integrációját, míg Kijev garanciát ad a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartására.

A cikk megjelenése után a Külügyminisztérium reagált a lap megkeresésére. A tárca közölte, hogy „folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében, a hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés. A találkozóra vonatkozó egyeztetés a maga diplomáciai medrében rendben folyik”.

A minisztérium álláspontja szerint tehát nem egy már véglegesen leszervezett találkozó maradt el, hanem továbbra is folyamatban vannak az egyeztetések a lehetséges időpontról és helyszínről.

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