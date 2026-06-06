Jöhet a közlekedési fordulat Magyarországon – de nem mindegy, hogy mire költjük a pénzt

A következő években rég nem látott közlekedési fejlesztési hullám indul Magyarországon: új InterCity motorvonatok, lecserélt HÉV-ek, bővülő villamosflotta és vasúti pályafelújítások jöhetnek. A tét nemcsak az, hogy kényelmesebb lesz-e utazni, hanem az is, hogy ezek a beruházások valóban képesek-e javítani az ország versenyképességét. A siker kulcsa abban rejlik, hogy a projektek valós szűk keresztmetszeteket oldjanak fel – a részletes tervek a jövő héten válnak nyilvánossá.

Űrugrás jöhet a tömegközlekedés színvonalában a következő években

Az utóbbi hetekben sorra érkeztek a hírek arról, hogy milyen közlekedési fejlesztések fognak végbemenni a következő években Magyarországon. Mint kiderült,

a kormány 35 InterCity motorvonatot tervez beszerezni, amelyek közül az elsők már 2029-ben megérkeznek és a fővonalakon állnak üzembe.

A vasúti vonalakat, pályákat is fel szeretnék újítani a most felszabadított uniós pénzekből, erről még éppen zajlanak az egyeztetések. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is elárulta pénteken, hogy első körben a Budapest-Szeged, Budapest-Lajosmizse és Budapest-Miskolc vonalakban gondolkodnak.

Érkeznek új HÉV-ek, a teljes H5, H6 és H7-es flotta megújul.

A fővárosban bővül a CAF villamosflotta.

Emellett az is kiderült, hogy Vitézy Dávid tárcája a budapesti reptér terminálkapacitásának bővítésén is dolgozik, és szeretnék kiépíteni a vasúti összeköttetést is. Igaz, erre még nincsen olyan konkrét dátum, mint az előbb felsorolt projekteknél, amelyeket már csak az uniós pénzek felhasználásának szabályai miatt is minden bizonnyal gyorsan végigvisz az új kormány.

A minisztérium hosszabb távú terveiről az is ismert, hogy céljuk a teherszállítás minél nagyobb arányú vasútra terelése a közútról, illetve hogy a környező országokkal való közlekedési kapcsolatot is erősítenék: konkrétan felmerült a Budapest-Varsó és Budapest-Bécs összeköttetés javítása.

Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita, Vitézy Dávid, Tarr Zoltán miniszterek egy lengyelországi vonaton az új kormány első hivatalos útján. Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala.

Összességében tehát az látható, hogy ha az ígéreteit sikerül végrehajtania a kormánynak, akkor hatalmas minőségbeli ugrás előtt áll a hazai tömegközlekedés, és magyarok millióinak válhatnak kényelmesebbé a hétköznapjai.

Az utasok életére való hatás egyértelmű, de mi a helyzet a növekedéssel? Hogyan lesz a jobb közlekedési infrastruktúrától az egész ország versenyképesebb?

Orbán-éra és a közút

Noha ennek a cikknek a fókusza inkább a tömegközlekedés, és ezen a téren tényleg régóta nem látott volumenű fejlesztések készülődnek, az is igaz, hogy az Orbán-kormányok alatt is fejlődött a közlekedés, csak éppen a prioritás a közúté volt. E tekintetben valóban szintlépést értek el:

- 2010 és 2025 közt a főúthálózat hossza 16 százalékkal nőtt a Magyar Közút adatai szerint, 8298 km-ről 9644 km-re.

- ebből az autópályák és autóutak összesített hossza 1273 kilométerről 1975 kilométerre ugrott, ami 55 százalékos növekmény.

- az utak állapotáról a Közút oldalán a legrégebbi adat 2016, a legújabb 2023, így ebben a tekintetben nehezebb átfogó képet kapni. Az azonban látszik, hogy az időszakban a főúthálózat nem megfelelő és rossz burkolatállapotú hányada gyakorlatilag nem változott (47 és 46%). Érdekes módon azonban a jó és megfelelő állapotú főutak aránya számottevően, 29-ről 39 százalékra javult (a középső, tűrhető kategória zsugorodása nyomán).

A közutak terén tehát valóban előrelépett az ország, a probléma csak az, hogy a többi közlekedési terület már-már mostohaként volt kezelve.

Infrastruktúrából növekedés

Az alapvető mechanizmus egyszerű: a versenyképesség attól függ, hogy a vállalatok képesek-e hatékonyan előállítani és célba juttatni az árukat és szolgáltatásokat. A közlekedési infrastruktúra pontosan erre hat. Amikor az infrastruktúra csökkenti a távolság miatt fellépő költségeket, javítja a szállítás megbízhatóságát, összeköti az eddig nehezen elérhető régiókat, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a működésüket felskálázzák, akkor ez az egész gazdaságra kihat.

A legfontosabb csatornák, amelyeken keresztül a közlekedési projektek a gazdaságra hatnak:

a tranzakciók alacsonyabb költsége, gyorsabb és megbízhatóbb logisztika, a munkaerőpiachoz való jobb hozzáférés, regionális integráció.

Nézzük meg ezt eggyel konkrétabban!

Tranzakciók. A rossz közlekedési infrastruktúra drágává teszi az áruk mozgatását. A rossz minőségű utak, a lassú vasúti csatlakozások, az országhatároknál eltöltött órák minden szállítmány költségét növelik, hiszen több üzemanyag, energia és munkaóra felhasználását jelentik.

A grafikonon az látszik, hogy a MÁV összes vonata az adott évben hány percet késett összesen, évre átváltva. Ebben a 6 percnél kevesebbet késő járatok nincsenek benne, mivel azokat a MÁV nem számolja a késők közé.

Gyorsaság és megbízhatóság. Mivel a vállalatoknak kulcsfontosságú, hogy a szállítmányaik időben megérkezzenek hozzájuk – már csak azért is, hogy ők is teljesíteni tudják az ügyfeleiknek a határidőket –, ezért a gyorsaság fontos, de önmagában nem elég. Pontosan ebből a szempontból fontos a vasút fejlesztése ahhoz, hogy többen válasszák teherszállításhoz: a pályák jelenlegi állapota és a gyakori fennakadások mellett nem csoda, ha sokan inkább a közúton szállítanak.

Hozzáférés a munkaerőpiachoz. Ezt az agglomerációk példáján keresztül a legegyszerűbb szemléltetni: ha az ingázás vagy az átszállások sok időt vesznek igénybe, akkor az beszűkíti a potenciális munkavállalók körét. Persze a home office térnyerésével ez manapság már kisebb probléma, azonban nem minden állás tölthető be távmunkában. Az pedig egy érthető döntés, ha valaki nem akar minden nap 2 órát ingázni. Minél távolabbról válik könnyűvé eljutni egy munkahelyre, annál több emberből válogathatnak a vállalatok, és annál nagyobb eséllyel találják meg a leginkább felkészült jelöltet.

Regionális integráció. Ha a vidéket is bekötjük a gazdasági vérkeringésbe, azzal elősegítjük ezen régiók fejlődését, ráadásul a kevésbé mobil potenciális munkavállalók munkaerőpiacba való bevonását is elősegíthetjük. Lehetnek például olyan kistelepülésen élők, akik az élethelyzetükből adódóan 40 órás munkát nem tudnak végezni, egy részmunkaidős állásra azonban tudnának jelentkezni – csakhogy ha naponta 2-szer jár a busz a faluba, akkor ezt nehéz megvalósítani. A termékek terén is lehet kihasználatlan potenciál: erre egy példa lehet, hogy egy vidéki területen egyébként magas minőségű élelmiszert állítanak elő, ezeket az árukat mégis nehéz eljuttatni a környező városok szupermarketeibe, mert a szállítás lassú és költséges.

Végül egy további fontos hatás lehet a turizmusból származó bevételek növekedése is, hiszen ha könnyebb repülővel vagy vonaton elérni az országot, akkor az az idelátogatók számát is növelheti – ami aztán a turisztikai és vendéglátási szektor számára termel plusz bevételt.

A több nem egyenlő a jobbal

Az infrastrukturális fejlesztések esetében sem igaz azonban, hogy a több projekt egyenlő a jobbal: ha például az ország összes 100 fős települését összekötjük egymással nagysebességű vasúttal, az feltehetően nem lenne olcsó mulatság, miközben nem sok gazdasági hozadékkal kecsegtetne.

Az előnyök tehát attól függenek, hogy jól választják-e ki a projekteket, az infrastruktúrát jól működtetik és karbantartják-e, és hogy tényleges szűkösségekre reagálnak-e.

Valós igényekre reagáló projektre példa lehet a villamosvonalak Budapesten tervezett fejlesztése, amelynek keretében összekötnék a Lehel és Deák teret villamossal, és a budai oldalon is meghosszabbítanák a pályát, ezáltal sokkal hosszabb átszállásmentes utat alkotva. A BKK becslése szerint a Dombóvári út és a Savoya Park közötti térségben például 2030-ig mintegy 18 ezer új lakás épülhet, ami körülbelül 40 ezer új lakót, ezzel együtt jelentős új utasforgalmat jelent. A jelenleg nem eléggé jól kielégített közlekedési igényekre való példákat természetesen hosszan lehetne sorolni szerte az országból.

Szaggatott vonallal a tervezett pályák nyomvonala látható. Forrás: BKK.

Vitézy Dávid bejelentése szerint jövő héten nyilvánosságra kerülnek a kormány újraírt tervei az uniós források felhasználásáról.

Ezeket a projekteket nemcsak politikai vagy közlekedési szempontból lesz érdemes értékelni, hanem aszerint is, hogy valóban oldanak-e fel gazdasági szűk keresztmetszeteket – vagyis képesek-e érdemben javítani Magyarország versenyképességét.

Címlapkép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (k) és Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a kisiklott vonat mellett, a békéscsabai vasútvonalon, Gyoma vasútállomás (Gyomaendrõd) és Csárdaszállás között 2026. május 14-én. Forrás: MTI Fotó/Lehoczky Péter