Kátai-Németh Vilmos: megváltozik a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatása

Külön fenntartói engedély nélkül, ismét szabadon fogadhatnak el adományokat a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek. A korlátozás feloldását Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter jelentette be, kiemelve, hogy a visszaélések megelőzése érdekében a felajánlásokról az intézményeknek továbbra is pontos nyilvántartást kell vezetniük.

Kátai-Németh Vilmos hétvégi tájékoztatása alapján ez az intézkedés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) korábbi, bürokratikus és nehézkes eljárásrendjét váltja fel. Bár a kötelező előzetes engedélyeztetés megszűnik, az adományozás új szabályozásának kialakításakor továbbra is a gyermekek érdeke és biztonsága marad a legfontosabb szempont.

Az SZGYF ennek érdekében egyeztetést kezdeményez a gyermekvédelmi területen aktív civil szervezetekkel.

A felek közös célja egy olyan átlátható keretrendszer kidolgozása, amely megnyugtatóan szabályozza az önkéntes munkát, az adományok befogadását, a gyermekeket érintő programokat és az ehhez kapcsolódó kommunikációt. A főigazgatóság emellett az ellátó intézményekkel is egyeztet arról, hogy a jövőben milyen egyedi gyermekvédelmi szempontok mérlegelésével fogadhatnak el vállalati felajánlásokat.

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