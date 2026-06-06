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Két hét múlva jön az új MÁV-menetrend, jó hírt kaptak a magyar tengernél nyaralók
Gazdaság

Két hét múlva jön az új MÁV-menetrend, jó hírt kaptak a magyar tengernél nyaralók

MTI
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Június 20-án lép életbe a MÁV nyári, főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. A zökkenőmentes utazást javított pályaállapotok, ellenőrzött klímaberendezések, az osztrák vasúttól bérelt kocsik, valamint kiterjedt és közvetlen vidéki hálózat támogatja.

Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint a felkészülés során kiemelt figyelmet fordítottak a lassújelek felszámolására és a járművek hűtőrendszerének karbantartására. A Budapest és Székesfehérvár közötti szakaszon a korszerű FLIRT és KISS motorvonatok már az óránkénti 160 kilométeres sebességet is ki tudják használni.

A tavalyi tapasztalatok alapján a menetrenden is finomítottak, hogy még megbízhatóbbá tegyék a szolgáltatást.

Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő Kék Hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés InterCity vonatok szerelvényeiben az Osztrák Szövetségi Vasutaktól (ÖBB) bérelt kocsik is megjelennek. Az ország számos pontjáról idén is biztosítják a közvetlen összeköttetést, így az Alföldről, Kelet-Magyarországról és a Dunántúl nagyvárosaiból továbbra is átszállás nélkül lehet eljutni a tóhoz.

A biciklivel utazóknak a főszezonban is kötelező a kerékpárhelyjegy megváltása. Bár a járatokon jelentős kerékpárszállítási kapacitás áll rendelkezésre, a gyorsabb és gördülékenyebb fel- és leszállást több állomáson diákmunkások segítik majd. A MÁV az esetleges fennakadások gyors kezelésére is felkészült, ezért a legforgalmasabb balatoni állomásokon információs munkatársak és tartalékbuszok állnak majd készenlétben.

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A nyári menetrend adatai a következő napokban fokozatosan frissülnek a MÁV elektronikus rendszereiben, így hamarosan a MÁV alkalmazásban is kereshetővé válnak. A balatoni közlekedéssel kapcsolatos minden részlet, a pontos menetrend és a térképes segítség a vasúttársaság honlapján érhető el egy helyen.

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