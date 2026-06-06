Magyar Péter: hamarosan jön a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat

A magyar miniszterelnök a közösségi médiában tett bejelentést.

Magyar Péter szombat reggel a Facebookon hozott nyilvánosságra egy bejegyzést, amely szerint

már a jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot.

A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás lesz a jövőben, ehhez egy idézetet is fűzött: „A hír szent, a vélemény szabad.”

A Tisza Párt vezetője még a kampányban egyértelművé tette, hogy a közmédia addigi működését radikálisan átalakítaná, rendszeresen azzal kritizálta a médiaszolgáltatót, hogy nem pártatlan. Az április 12-i választásokat követően sem tett le erről, azóta is visszatérően hangsúlyozza, hogy hamarosan érkeznek az ezzel kapcsolatos javaslatok. Magyar Péter szerint jövő héten beválthatják az ígéretüket, egyelőre nem ismertek a részletek, hogy miképpen nyúlna a kormány a közmédiához a pártatlanság és a kiegyensúlyozottság érdekében. Az MTVA korábbi vezérigazgatója, Papp Dániel tegnap mondott fel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor