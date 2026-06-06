Már Magyarországon van a Dubajban elkapott ismert magyar bűnöző

Több mint egy évnyi bujkálás után Magyarországra szállították Dubajból R. Lászlót, akit 2025-ben befolyással üzérkedés miatt három év börtönre ítéltek. A férfi a büntetés letöltése helyett külföldre szökött, végül az Egyesült Arab Emírségekben fogták el a magyar és a helyi hatóságok együttműködésének eredményeként.

Magyarországra szállították azt a 70 éves R. Lászlót, aki a jogerősen kiszabott börtönbüntetése elől külföldre menekült, és az Egyesült Arab Emírségekben próbált elrejtőzni a hatóságok elől.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfit június 6-án hozták haza Dubajból, hogy megkezdje a rá kiszabott hároméves szabadságvesztés letöltését.

R. László neve az elmúlt évtizedekben több nagy visszhangot kiváltó bűnügyben is felmerült. A hatóságok korábban összefüggésbe hozták a kilencvenes évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffiaperben 12 év szabadságvesztésre ítélték. Emellett szerepelt az úgynevezett „parfümös ügyben” is, amely orgazdasággal kapcsolatos bűncselekményekhez kötődött. A sajtóban gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó figurájaként, „keresztapaként” emlegették.

A legutóbbi ügyében a bíróság befolyással üzérkedés miatt jogerősen három év börtönbüntetést szabott ki rá. Miután nem kezdte meg a büntetés letöltését, a Fővárosi Törvényszék 2025 elején európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene.

A férfi felkutatásában több magyar szerv vett részt, köztük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK), valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az adatgyűjtés és elemzés eredményeként sikerült beazonosítani a tartózkodási helyét az Egyesült Arab Emírségekben.

R. Lászlót végül május 11-én fogták el Dubajban a magyar nyomozók információi alapján, a helyi hatóságok közreműködésével. A kiadatási eljárást követően június 6-án a NEBEK munkatársai Bécsen keresztül Budapestre szállították.

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