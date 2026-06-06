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Megszólalt a pénzügyminiszter a hitelminősítésről: ez minden magyar családot érint
Gazdaság

Megszólalt a pénzügyminiszter a hitelminősítésről: ez minden magyar családot érint

Portfolio
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Kármán András pénzügyminiszter értékelte a Fitch nemzetközi hitelminősítő legutóbbi döntését.

A tárcavezető szerint a három egymást követő héten publikált, legrangosabb nemzetközi hitelminősítői döntések azt mutatják, hogy a változatlanul hagyott besorolás „örömhír”. Kiemelte, hogy az elmúlt évekbe döntően inkább rontottak vagy változatlanul hagyták a besorolást az intézetek, ezért a mostani helyzet üdvös. Kármán kiemelte, hogy az új kormány nehéz helyzetbe örökölte meg a magyar költségvetést, mivel a korábbi vezetés a bevallottnál jóval súlyosabb hiányokat hagyott. A pénzügyminiszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy már dolgoznak azon, hogy a problémákat elhárítsák, prioritásokat szabtak meg a költségvetésben.

Kiemelte az eddigi konkrét eredményeket, így például az Európai Unió által elérhetővé tett 16,4 milliárd eurós keretet. A tárcavezető szerint ez nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az eddigi gyakorlatokkal ellentétben az egyensúlyra törekednek a költségvetésben és szeretnék csökkenteni az államadósságot. Hangsúlyozta, hogy

a hitelminősítői döntések minden magyar családot érintenek, ugyanis a pozitív megítélés miatt jobb pénzügyi környezet jöhet létre.

Mindez alacsonyabb kamatokban mutatkozik meg, ez javítja a hitelfelvételi lehetőségeket, és csökkenti a finanszírozási aggályokat. Szerinte ez több munkahelyet is fog eredményezni az országnak, mivel növekedni fog a beruházások száma.

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