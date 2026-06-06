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Nagy változások jöhetnek a magyar oktatásban: a meterséges intelligencia elkerülhetetlen lesz
Gazdaság

Nagy változások jöhetnek a magyar oktatásban: a meterséges intelligencia elkerülhetetlen lesz

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Lannert Judit oktatási miniszter a középiskolások által alapított Balzac diáklapnak adott első miniszteri interjújában az oktatási rendszer átfogó modernizációjáról beszélt. A beszélgetés során hangsúlyozta a lexikális tudás háttérbe szorítását, a diákok túlterheltségének megszüntetését, a mesterséges intelligencia tudatos alkalmazását, valamint az alapítványi egyetemi modell és a pedagógusi életpálya sürgető reformját.

A miniszter nem tartja hátránynak, hogy oktatáskutatói háttérrel, ám gyakorlati tanári tapasztalat nélkül vette át a tárca irányítását. Úgy véli, ez a külső, tárgyilagosabb perspektíva inkább előnyt jelent, ráadásul pályája elején nevelőtanárként is dolgozott, kutatásai révén pedig behatóan ismeri az iskolák világát. Véleménye szerint a

modern iskolában a puszta ismeretátadás és a lexikális számonkérés helyett magát a tanulási folyamatot kell a középpontba helyezni.

A mesterséges intelligencia iskolai alkalmazását elkerülhetetlennek, sőt az intézmények alapvető feladatának tartja, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ehhez magas szintű szövegértésre és logikai gondolkodásra van szükség. A középiskolát megelőzően a személyes, offline jelenlétet részesíti előnyben, és a fókuszált figyelem kialakítása érdekében indokoltnak tartja a mobiltelefonok, valamint a közösségi média iskolai korlátozását. Bár az érettségit szép hagyománynak tartja, a vizsgarendszert megreformálná, hogy az a modern kompetenciákat is mérni tudja.

Kiemelt problémaként említette, hogy a PISA-mérések alapján Magyarországon a tanulók iskolai teljesítményét túlságosan meghatározza a családi háttér. A roma diákok felzárkóztatását lassú, mélyreható folyamatként írta le, amelyhez elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása és a megfelelő források biztosítása. A miniszter súlyos hibának, sőt bűnnek nevezte, hogy

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a magyar diákok európai viszonylatban is rengeteget tanulnak, mégis csupán közepes eredményeket érnek el.

Ezt a felesleges terhelést a tanórák számának és az otthoni feladatok mennyiségének csökkentésével, valamint a helyi igényekhez alkalmazkodó, rugalmasabb pedagógusi autonómiával orvosolná. A jövő iskolájában a diákoknak több szabadságot, időt és bátorítást biztosítana, és reményét fejezte ki, hogy a jelenleg főváros-központú, öntudatos diákkiállások hamarosan a vidéki és a szakképző intézményekben is megjelennek.

A felsőoktatással kapcsolatban elmondta, hogy bár az alapítványi fenntartói modell önmagában rugalmasságot biztosíthatna a huszonegyedik században, a jelenlegi rendszert nem erre a célra használták fel. A helyzetet két lépésben rendezné, először a kuratóriumokat alakítanák át, majd a rektorok, oktatók és hallgatók bevonásával új finanszírozási modellt dolgoznának ki. Úgy véli, újra kell gondolni a tisztán publikációs mutatókon alapuló teljesítményértékelést is, mivel a kutatói munka önmagában nem garantálja a hallgatóközpontú oktatást. Végül kitért a pedagógusi életpályára is, hangsúlyozva, hogy a tanári hivatás társadalmi megbecsültségének helyreállításához a béremelés mellett elengedhetetlen a megfelelő szakmai felkészültség és az autonómia biztosítása.

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