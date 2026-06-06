Óriási tévedésben éltünk: bármikor felébredhetnek a kialudtnak hitt vulkánok Magyarország szomszédságában is

A vulkanológusok jelenleg akkor tekintenek kialudtnak egy vulkánt, ha az utolsó kitörése nagyjából tízezer évnél régebben, azaz a jelenlegi földtörténeti korszak, a holocén kezdete előtt történt. Egy friss, a Science Advances című folyóiratban közzétett kutatás azonban kimutatta, hogy az Athén közelében fekvő Metana-vulkán közel 110 ezer évig volt inaktív, mielőtt mintegy 168 ezer évvel ezelőtt heves kitöréssorozatba kezdett. A kutatók a környező kőzetekből származó cirkonkristályok kormeghatározásával és kémiai elemzésével rekonstruálták a tűzhányó történetét, és 31 kitörést azonosítottak a mintegy 700 ezer évnyi vulkáni aktivitás során. Răzvan-Gabriel Popa, a zürichi ETH vulkanológusa, a tanulmány társszerzője szerint

a lényeg az, hogy a környezetünkben található, kialudtnak hitt vulkánok valójában talán nem is aludtak ki.

A Metana-vulkán esete ráadásul nem egyedi. A romániai Csomád-vulkánt szintén kialudtnak vélték, mivel utoljára 30 ezer éve tört ki, ám egy 2019-es kutatás szerint a magmakamrája ma is aktív. Az iráni Taftán-vulkán csúcsa emelkedni kezdett, feltehetően a felszín alatti gáznyomás növekedése miatt, miközben az utolsó kitörése a becslések szerint mintegy 700 ezer évvel ezelőtt történt. Az etiópiai Hayli Gubbi-vulkán pedig 2025-ben váratlanul kitört, miután körülbelül 12 ezer évig szunnyadt.

A szakértők szerint a vulkánok megfigyelését ki kellene terjeszteni az alacsonyabb kockázatúnak tartott területekre is, különösen a sűrűn lakott régiókban. Ilyen például a nyugat-németországi Eifel-vulkánmező vagy az északkelet-spanyolországi Garrotxa vulkáni terület. A műholdas mérések már évi néhány centiméteres felszínemelkedésből is képesek kimutatni a táguló magmakamrát, a magnetotellurikus módszerrel pedig a CT-vizsgálatokhoz hasonló képeket lehet készíteni a felszín alatti kőzetolvadékról.

A vulkanológusok körében egyre erősebb a konszenzus, hogy a tízezer éves határon alapuló besorolás elavult. Egy tavaly Genfben tartott nemzetközi vulkanológiai konferencián 70–80 szakember értett egyet abban, hogy a jelenlegi definíció hibás, bár az új rendszer pontos kereteiről még nem született megállapodás. A kutatók többsége szerint a besorolásnak nem az utolsó aktivitás óta eltelt időn, hanem a magmás tevékenység közvetlen mérésén kellene alapulnia, vagyis azon, hogy a magmakamra aktív-e még. Pablo González, a Spanyol Nemzeti Kutatótanács vulkanológusa úgy összegezte a helyzetet, hogy amíg

a felszín alatt adottak a feltételek a magma kitöréséhez, az egyértelműen jelzi, hogy a vulkáni terület a jövőben is képes lehet a működésre.

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