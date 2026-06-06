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Tisza-kormány: olcsó hitelek érkezhetnek Magyarországra, jelentkezett a Roszatom
Gazdaság

Tisza-kormány: olcsó hitelek érkezhetnek Magyarországra, jelentkezett a Roszatom

Portfolio
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Marco Primoraccal, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnökével tárgyalt pénteken Kármán András pénzügyminiszter - derül ki a politikus Facebook-bejegyzéséből. Kármán szerint az uniós források felszabadításával az olcsó európai hitelek szerepe is növekedhet a magyar gazdaságban, azt is elmondta, mire fordítanák a forrásokat. A Roszatom diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra, amelyben kifejezte hajlandóságát a Paks-2 atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására, és várja a döntést - jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója újságíróknak pénteken Szentpéterváron. Cikkünk folyamatosan frissül az új magyar kormány legfrissebb bejelentéseivel.
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Tisza-kormány: olcsó hitelek érkezhetnek Magyarországra, jelentkezett a Roszatom

Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormány legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: EU

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