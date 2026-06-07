A szemünk láttára rohad szét a világ legerősebb országa

Az iráni háború okozta inflációs sokk szemmel láthatólag már a kötvénybefektetőket is idegesíti. Pedig a háború hatásai csak átmenetiek lesznek. Az igazi probléma, hogy adósság pályája és annak szerkezete fenntarthatatlan. A szomorú az egészben, hogy ezt amerikai csak magának köszönheti. Befektetőként ennek megértése pedig elsődleges fontusságú, mivel a kötvénypiaci turbulenciák egyre inkább zavarják a részvénypiacokat is. Ráadásul az, ahogyan az államnak kezelnie kell majd a föléje tornyosuló adóssághegyet, az sok befektetés árfolyamát is megfogja határozni. Ez a cikk egy öt részes cikksorozat első része.

Az utóbbi hónapokban az amerikai kötvénypiac, illetve az amerikai államháztartás helyzete elsősorban az iráni háború kapcsán kerül szóba. Azonban az amerikai állam helyzete nem a Hormuzi szoros lezárásának (remélhetőleg átmeneti) hatásai miatt aggasztó, hanem ennél sokkal mélyebb és nehezebben megoldható problémák vannak, aminek ráadásul a következményei éppen annyira beláthatatlanok, mint amennyire kevesen beszélnek róla.

Nemrég az USA nettó államadóssága meghaladta a GDP 100%-át, miközben évek óta 6-7% körüli költségvetési hiánnyal él együtt az amerikai gazdaság. A kamatterhek nőnek, a hiány nem akar csökkenni. Ez most már nem egy olyan probléma, ami valamikor a távoló jövőben talán bekövetkezik, hanem rosszabb esetben ez 5-10 éven belül már hangsúlyos kérdés lehet. Ha pedig egy befektetőnek azt kell eldönteni, hogy 10, vagy akár 30 év futamidejű államkötvényt vegyen, akkor már ma is égető a kérdés.

Emiatt az egyik legfontosabb befektetési téma amit meg kell érteni az amerikai költségvetési helyzet és államadósság valós, tényeken alapuló ismerete. Ezt most egy öt részes cikksorozatban tesszük meg. Az első részben bemutatjuk azokat az okokat, amelyek megmagyarázzák, hogy miért és mennyire fenntarthatatlan pályán mozog az amerikai költségvetés. A második részben megnézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy fenntarthatatlanná váljon az USA adóssága és megpróbáljuk megbecsülni, hogy ez mikor következhet be. A harmadik részben azt vizsgáljuk, hogyan próbálja az állam megváltoztatni a pénzügyi rendszert, hogy elkerülje a legrosszabbat. A negyedik részben végigvesszük, hogy miért fonódott össze az amerikai államadósság sorsa az AI-sztorival. Végül az utolsó részben a befektetési következményeket tárgyaljuk.