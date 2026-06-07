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Elesett az M7-es
Gazdaság

Elesett az M7-es

MTI
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Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvárnál vasárnap délután.

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy két személyautó összeütközött a sztráda 63-as és 64-es kilométere között, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Az Útinform a honlapján azt írta, hogy az autópálya két belső sávját lezárták, a torlódás már csaknem 6 kilométeres; aki teheti, a 70-es jelű szabadbattyáni csomópontban letérve, a 7-es főúton kerülhet.

Címlapkép forrása: E. Várkonyi Péter via Magyar Távirati Iroda Zrt.

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