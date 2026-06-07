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Fontos határidő közeleg a nyugdíjaknál, rengeteg pénz múlhat rajta!
Gazdaság

Fontos határidő közeleg a nyugdíjaknál, rengeteg pénz múlhat rajta!

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Június 30-ig kérhetik nyugdíjuk visszamenőleges megállapítását az előző évi szabályok szerint azok, akik már tavaly is megfeleltek a jogosultsági feltételeknek. A nyugdíjba vonulás időpontjának tudatos megválasztása rendkívül fontos, hiszen az igénylés éve hosszú távon és jelentősen befolyásolja az ellátás végleges összegét - számolt be az Adó.hu.

A teljes öregségi nyugdíj eléréséhez a nyugdíjkorhatár betöltése és legalább húsz év szolgálati idő, a nők kedvezményes nyugdíja esetén pedig negyven év jogosultsági idő szükséges. Ha a feltételek már korábban teljesültek, az ellátás az igénylést megelőzően legfeljebb hat hónapra visszamenőleg is igényelhető.

Egy júniusban benyújtott kérelemmel így még elérhető az előző év decembere, vagyis az akkori szabályok szerinti számítás, míg egy júliusi igénylésnél már csak a folyó év januárjáig lehet visszamenőleg kérni a megállapítást.

Az időzítés azért lényeges, mert a nyugdíj összegét az igénylés évében érvényes valorizációs szorzókkal számítják ki. Aki az előző évi megállapítás mellett dönt, már a következő évben megkapja a januári rendszeres nyugdíjemelést, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjat is.

Aki viszont a folyó év szabályai szerint vonul nyugdíjba, az ezekben a plusz juttatásokban először csak egy évvel később részesül.

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A visszamenőleges igénylés további előnye, hogy a jogosult egy összegben kapja meg a többhavi elmaradt nyugdíjat és az esedékes tizenharmadik havi ellátást. Amennyiben ebben a korábbi időszakban még dolgozott, az utólagos elszámolás során a levont társadalombiztosítási járulékot is rendezik. A nyugdíj megállapítása melletti munkavégzés ráadásul pénzügyileg kifejezetten kedvező, hiszen a bérből ilyenkor már csak személyi jövedelemadót kell fizetni.

A dátum kiválasztásakor érdemes figyelemmel lenni a megszerzett szolgálati időre is, mivel a nyugdíjszámításnál kizárólag a lezárt, teljes évek számítanak, megérheti kivárni a következő kerek évet, például negyvenegy év és 345 nap helyett a teljes negyvenkét év elérését. Ha pedig valaki a jogosultság megszerzése után nem kéri azonnal a nyugdíját, hanem tovább dolgozik, harmincnaponként 0,5 százalékos nyugdíjnövelést kap. Ennek köszönhetően a végleges öregségi nyugdíj akár a számítás alapjául szolgáló korábbi átlagkeresetet is meghaladhatja.

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