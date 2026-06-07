Kína olyan aranyvásárlásba kezdett, mintha nem lenne holnap

Kína már a tizenkilencedik egymást követő hónapban növeli aranytartalékait, miközben a nemesfém árfolyama harmadik hónapja csökken – derült ki a kínai jegybank vasárnap közzétett adataiból.

A Kínai Népi Bank (PBOC) friss jelentése szerint az ország aranytartaléka május végére 74,96 millió finomunciára emelkedett az egy hónappal korábbi 74,64 millióról.

Az állomány dollárban kifejezett értéke ugyanakkor csökkent, hiszen a májusi 340,75 milliárd dollár elmarad az áprilisi 344,17 milliárd dollártól, ami a nemesfém árfolyamának esésének köszönhető.

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Az arany azonnali ára májusban már a harmadik egymást követő hónapban esett. Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások nem hoztak eredményt, az emelkedő olajárak miatti inflációs kockázatok pedig tovább erősítették a tartósan magas kamatkörnyezettel kapcsolatos várakozásokat, ami a dollár erősödését is támogatta.

A csökkenő trend júniusban is folytatódik, így a nemesfém legutóbb unciánként 4330 dollár közelében forgott.

Forrás: Reuters

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