Kötelező bérsávok? Fizetések az álláshirdetésben? – Eloszlatjuk a bértranszparencia tévhiteit

Ma jár le az Európai Unió bértranszparencia irányelvének átültetésére rendelkezésre álló határidő. Miközben a vállalatok többsége a magyar szabályozás megjelenésére vár, egyre több szakmai beszélgetésen tapasztalom, hogy a figyelem elsősorban a kötelezettségekre irányul. Lesznek-e kötelező bérsávok? Meg kell-e jeleníteni a fizetést az álláshirdetésekben? Mikor és milyen adatokat kérhet majd a munkavállaló? Ezek fontos kérdések, de HR vezetőként egyre inkább azt érzem, hogy a bértranszparencia kapcsán nem ezek jelentik a valódi kihívást. Az elmúlt hónapokban számos vállalatnál, vezetői fórumon és szakmai egyeztetésen ugyanazzal a problémával találkoztam: sok szervezet nem a szabályozás miatt bizonytalan, hanem azért, mert saját maga számára sem tud minden esetben egyértelmű választ adni arra, hogy mi alapján alakultak ki a jelenlegi bérviszonyok. A bértranszparencia ugyanis valójában nem a bérek nyilvánosságáról szól, sokkal inkább arról, hogy egy szervezet képes-e következetesen és hitelesen megindokolni a döntéseit.

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Amikor a témáról beszélünk, gyakran előkerül az az állítás, hogy az irányelv célja az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megerősítése. Ezzel nehéz lenne vitatkozni. A gyakorlatban azonban a legtöbb vállalat számára nem az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy rendelkezésre állnak-e a béradatok, hanem hogy létezik-e mögöttük egy olyan rendszer, amely objektíven és következetesen képes megmagyarázni az eltéréseket.

Mitől ér többet egy munkakör egy másiknál?

Mit jelent valójában a senioritás?

Milyen szakmai tudás, felelősségi kör vagy üzleti hatás indokol magasabb javadalmazást?

Mi alapján különböztetünk meg egy koordinátori, szakértői vagy vezetői szerepkört?

Ezekre a kérdésekre a legtöbb szervezet előbb-utóbb kénytelen lesz választ adni.

Ezzel kapcsolatban ugyanakkor van egy olyan szakmai kérdés is, amelyről a bértranszparencia kapcsán kevesebb szó esik. A munkakörök értékének meghatározása során a nemzetközi modellek jellemzően a szükséges tudást, felelősséget, erőfeszítést és munkakörülményeket vizsgálják. A gyakorlatban azonban a vállalatok nem hagyhatják figyelmen kívül a munkaerőpiac működését sem. Más kompenzációs kihívást jelent egy könnyen pótolható munkakör, mint egy olyan szakterület, ahol tartós szakemberhiány alakult ki. Egy IT szakértő, egy tapasztalt üzletfejlesztő vagy egy speciális jogi tudással rendelkező szakember piaci értékét nem kizárólag a munkaköri tartalom határozza meg, hanem a kereslet-kínálat viszonya is.

Véleményem szerint a jövő sikeres kompenzációs rendszerei nem a munkakörök objektív értékelése és a piaci realitások között fognak választani, hanem képesek lesznek a kettőt egyszerre figyelembe venni. Ahogy fentebb említettem, a bértranszparencia nem járhat azzal, hogy figyelmen kívül hagyjuk a munkaerőpiaci realitásokat. Sokkal inkább a fókusz azon kell legyen, hogy a piaci alapú eltérések mögött is világos, következetes és megmagyarázható döntési logika álljon.

A tapasztalatom az, hogy

a bértranszparencia körüli bizonytalanságok jelentős része valójában nem kompenzációs, hanem szervezetfejlesztési és kulturális kérdés.

Amikor egy vállalat elkezdi feltérképezni a munkaköreit, összehasonlítani a pozíciókat, megvizsgálni a bérezési gyakorlatát vagy áttekinteni a nemek közötti bérkülönbségeket, nagyon gyorsan kiderül, hogy a téma messze túlmutat a HR-en. Ilyenkor szóba kerülnek a vezetői döntések, a teljesítményértékelés, a karrierutak, a szervezeti struktúra és sok esetben a vállalati kultúra is. Nem véletlen, hogy azok a cégek haladnak a leggyorsabban a felkészüléssel, ahol a bértranszparenciára nem jogi megfelelési projektként tekintenek, hanem azt egy szélesebb szervezeti fejlesztési folyamat részeként kezelik.

A másik gyakori félreértés, hogy sokan a bértranszparenciát automatikusan a bérek teljes nyilvánosságával azonosítják. Az irányelv valójában nem erre épül.

Nem arról szól, hogy a munkavállalók megismerik egymás fizetését, hanem arról, hogy megismerhetik azokat az elveket és szempontokat, amelyek alapján a bérezési döntések megszületnek.

Ez látszólag apró különbség, a gyakorlatban azonban óriási jelentősége van. A munkavállalók ugyanis nem feltétlenül azt várják el, hogy mindenki ugyanannyit keressen, hanem főként azt szeretnék érteni, hogy miért alakultak ki az eltérések, és milyen fejlődési út vezethet számukra magasabb jövedelemhez. Ha egy szervezet erre képes világos és következetes válaszokat adni, akkor nemcsak megfelel egy jövőbeli jogszabálynak, hanem erősíti a bizalmat, a kiszámíthatóságot és a munkáltatói hitelességet is.

A következő időszakban várhatóan sok szó esik majd a bérsávokról, a riportálási kötelezettségekről és a jogszabályi részletekről. Ezek valóban fontos kérdések. Mégis azt gondolom, hogy a bértranszparencia legfontosabb hatása nem a HR-rendszerekben, hanem a vezetői gondolkodásban fog megjelenni. Egyre kevésbé lesz elegendő azt mondani, hogy „így alakult” vagy „mindig is így csináltuk”. A szervezeteknek egyre tudatosabban kell majd felépíteniük és dokumentálniuk a döntéseik logikáját. Éppen ezért a felkészülést sem érdemes kizárólag a magyar szabályozás megjelenéséhez kötni. Azok a vállalatok lesznek előnyben, amelyek már most elkezdik felülvizsgálni a munkaköreiket, a teljesítményértékelési rendszerüket, a bérezési gyakorlatukat és a vezetői döntési mechanizmusaikat. Nem azért, mert ezt előírja egy irányelv, hanem azért, mert egy átláthatóbb és tudatosabban működő szervezet hosszú távon versenyelőnyt jelent.

A bértranszparencia végső soron nem a számokról szól, sokkal inkább arról, hogy a munkavállalók és a vezetők egyaránt értsék, milyen logika mentén születnek a döntések – és talán ez az a terület, ahol a legtöbb szervezetnek még van feladata.

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