Majdnem 1000 milliárdos összbevétel és 1,2 milliós átlagbér fehérgallérosoknak - Ez a magyar dohányipar

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A legnagyobb magyarországi dohányipari cégek összesített árbevétele 2025-ben 958,7 milliárd forintra nőtt, ami 4,1 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. Az iparág összesített adózott eredménye 39,4 milliárd forintra emelkedett, a bővülés üteme azonban elmaradt az árbevételétől. A szektor nem tartozik a rosszul fizetők közé: a szellemi foglalkoztatottak átlagos bruttó bére elérte az 1,18 millió forintot.

A Magyarországon működő, nagy dohányipari cégek összesített árbevétele 2025-ben 958,7 milliárd forintra emelkedett az előző évi 920,6 milliárd forintról, ami 4,1 százalékos növekedést jelent.

A bővülést elsősorban a BAT, a Continental, a JTI, a Róna és az Alföld TabaK növekvő forgalma támogatta, miközben a legnagyobb szereplőnek számító Philip Morris árbevétele csökkent. Az összesített adózott eredmény ennél szerényebb mértékben, 38,7 milliárd forintról 39,4 milliárd forintra nőtt (+1,9 százalék).

A dohányipar nem fizet rosszul, a szellemi foglalkoztatottak, bértömeg alapján számolt átlagos fizetése bruttó 1,18 millió forint.

Philip Morris

A Philip Morris Magyarország Cigaretta Kereskedelmi Kft. a nemzetközi Philip Morris-csoport tagja. A társaság 100 százalékos tulajdonosa a svájci Philip Morris S.A., végső anyavállalata pedig az amerikai Philip Morris International Inc. A cég árbevétele 367,9 milliárd forintra csökkent a 2024-es 380 milliárdról (-3,2%).

Az IQOS-termékek értékesítése az átlagnál jóval nagyobb mértékben esett vissza: 2,3 milliárdról 1,8 milliárd forintra (-20,8%).

A költségek közül továbbra is a jövedéki adó jelentette a legnagyobb tételt, amely 239,8 milliárdról 234,3 milliárd forintra csökkent. Az anyagjellegű ráfordítások 129,3 milliárdról 124,6 milliárdra mérséklődtek. A személyi jellegű ráfordítások több mint 10 százalékkal emelkedtek, elérve a 3,67 milliárd forintot. A bértömeg alapján számított átlagos bruttó fizetés 1,48 millió forint volt (+7,1%).

A társaság közel 2,4 milliárd forintos nyereséget ért el, amelyet teljes egészében osztalékként fizet ki a tulajdonos.

BAT Pécsi Dohánygyár

A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. gyakorlatilag teljes egészében a brit BAT-csoport tulajdonában áll. A vállalat 49 százalékos részesedéssel rendelkezik az Országos Dohányboltellátó Kft.-ben is, amely 2025-ben 1143,2 milliárd forintos árbevételt és 11,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Erről itt írtunk részletesen:

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A BAT árbevétele 206 milliárdról 216,8 milliárd forintra emelkedett (+5,3%). A bővülést elsősorban az export hajtotta, amely 33,2 milliárdról 42,2 milliárd forintra ugrott. A beszámoló szerint a bérmunkagyártásból származó bevétel növekedését a pécsi gyár magasabb költségszintje okozta.

A jövedéki adó összege 117,7 milliárdról 118,7 milliárd forintra nőtt. Jelentős létszámbővítés is történt a cégnél: az átlagos állomány 946 főről 1154 főre emelkedett (+22%). A fizikai dolgozók száma 592-ről 716 főre, a szellemi munkavállalóké 354-ről 438 főre nőtt. A fizikai dolgozók 6,07 milliárd forintos bérköltsége alapján az átlagos havi bruttó bér 707 ezer forint volt. A szellemi állomány 5,91 milliárd forintos bérköltsége 1,12 millió forintos átlagos bérnek felelt meg. A személyi jellegű ráfordítások összességében 10,1 milliárdról 13,9 milliárd forintra emelkedtek (+36%).

Az adózott eredmény 15,3 milliárdról 16,9 milliárdra emelkedett (+10,3%). A nyereséget a brit BAT-csoport az eredménytartalékba tette.

Continental

A Continental Dohányipari Zrt. nettó árbevétele 84,4 milliárdról 102,5 milliárd forintra emelkedett (+21,4%).

A forgalomnövekedéssel együtt a költségek is jelentősen nőttek. Az anyagjellegű ráfordítások 31,3 milliárdról 46,1 milliárd forintra ugrottak (+47%), az egyéb ráfordítások pedig meghaladták a 41,4 milliárd forintot, ebből a jövedéki adó 23,9 milliárdot tett ki.

A személyi jellegű ráfordítások 7,65 milliárd forintra emelkedtek (+31%). A vállalat átlagosan 109 szellemi és 680 fizikai dolgozót foglalkoztatott. Az 1,488 milliárd forintos szellemi bérköltség alapján az átlagos havi bruttó bér 1,14 millió forint, míg a 4,593 milliárd forintos fizikai bérköltség alapján 563 ezer forint volt.

Bár az üzemi eredmény meghaladta a 9,1 milliárd forintot, az adózott eredmény 9,02 milliárdról 8,67 milliárd forintra csökkent (-3,9%). Ebből 3 milliárd forintot osztalékként fizettek ki, a fennmaradó összeg eredménytartalékba került.

Alföld TabaK

Az Alföld TabaK Kft. árbevétele 22,3 milliárd forint volt (+19,2%). Az anyagjellegű ráfordítások 17,9 milliárd forintot tettek ki (+26,1%).

A társaság átlagosan 93 főt foglalkoztatott. Az 58 fizikai dolgozóhoz 830,2 millió forintos bérköltség kapcsolódott, ami 1,19 millió forintos átlagos havi bruttó bért jelentett, amit szokatlanul magas ebben a körben, így emögött lehet valamilyen nem ismert módszertani ok is. A 35 fős szellemi állomány 549 millió forintos bérköltsége alapján az átlagos havi bruttó bér 1,31 millió forint volt.

Az adózott eredmény 2,19 milliárdról 2,29 milliárd forintra emelkedett (+4,6%). A társaság 1,76 milliárd forint osztalékot fizetett ki a két magánszemély tulajdonsonak.

Imperial Tobacco

Az Imperial Tobacco Magyarország Kft. – amelynek pénzügyi éve 2025. szeptember 30-án zárult – nettó árbevétele 88,9 milliárd forintra nőtt (+7%). A bevétel döntő része továbbra is hagyományos dohánytermékekből származott: a cigaretta 42 milliárd, a fogyasztási- és pipadohány 35,3 milliárd forintot tett ki.

A hevített dohánytermékek forgalma 5,4 milliárdról 6,3 milliárd forintra nőtt (+17%), a szivarkáké pedig 3,1 milliárdról 3,8 milliárdra emelkedett. A társaság szerint a bevételbővülés elsősorban a 2025 januárjában végrehajtott jövedékiadó-emelést követő áremeléseknek volt köszönhető.

A személyi jellegű ráfordítások 1,02 milliárdról 1,04 milliárd forintra emelkedtek. Az átlagos statisztikai létszám 68 főről 67 főre csökkent, valamennyi munkavállaló szellemi állományba tartozott. A 819 millió forintos bérköltség alapján az átlagos havi bruttó bér 1,02 millió forint volt, szemben az előző üzleti év 977 ezer forintos szintjével (+4,3%).

Az üzemi eredmény 2,9 milliárdról 3,2 milliárd forintra javult, az adózott eredmény viszont 3,92 milliárdról 3,71 milliárd forintra csökkent (-5,4%). A Imperial Tobacco Overseas Holdings Ltd. tulajdonos az eredménytartalék terhére 13,4 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött.

JTI

A JTI Hungary Zrt. teljes egészében a holland JT International Holding B.V. tulajdonában van, és a Japan Tobacco International magyarországi értékesítő vállalataként működik. Árbevétele 97,6 milliárdról 105,5 milliárd forintra emelkedett (+8%). A beszámoló szerint a 2023-ban bevezetett hevített dohánytermékek is hozzájárultak a növekedéshez.

Az anyagjellegű ráfordítások 29,2 milliárdról 31,5 milliárd forintra emelkedtek, a jövedéki adó pedig 70,8 milliárd forintot tett ki, közel 4,9 milliárddal többet az előző évinél.

A személyi jellegű ráfordítások 2,5 milliárdról 2,9 milliárd forintra nőttek (+17%). A létszám 86 főről 88 főre emelkedett, a szellemi állomány pedig 82-ről 86 főre bővült. A szellemi dolgozók bérköltsége 1,07 milliárdról 1,37 milliárd forintra nőtt (+28%), így az átlagos havi bruttó bér 1,08 millió forintról 1,33 millió forintra emelkedett (+22%).

Az adózás előtti eredmény 639 millióról 755 millió forintra nőtt, az adózott eredmény pedig 617 millióról 727 millió forintra emelkedett (+18%). A nyereség az eredménytartalékba kerül.

TTI

A TTI Magyarország Nemzetközi Dohánykereskedelmi Kft. árbevétele 1,45 milliárdról 1,50 milliárd forintra emelkedett (+2,9%). Az anyagjellegű ráfordítások 1,14 milliárdról 1,16 milliárd forintra, a személyi jellegű ráfordítások pedig 147,4 millióról 154 millió forintra nőttek.

Az átlagos statisztikai létszám változatlanul 12 fő volt. A személyi jellegű ráfordítás alapján az egy munkavállalóra jutó havi ráfordítás megközelítette az 1,07 millió forintot.

Az üzemi eredmény 144,2 millióról 166,9 millió forintra emelkedett (+16%), az adózott eredmény pedig 146,1 millióról 172,1 millió forintra nőtt (+18%). A tulajdonos, a Pöschl International GmbH. osztalékként kivette a teljes nyereséget.

DanCzek

A DanCzek Hungary Dohánykereskedelmi Kft. nettó árbevétele 1,02 milliárdról 1,08 milliárd forintra emelkedett (+5,7%).

Az anyagjellegű ráfordítások 851,7 millióról 922,6 millió forintra nőttek (+8% felett). A személyi jellegű ráfordítások 60 millióról 66,7 millió forintra emelkedtek, az átlagos létszám 5 fő volt.

Az üzemi eredmény 98 millióról 28,8 millió forintra zuhant (-70% felett), az adózott eredmény pedig 61,4 millióról 13,1 millió forintra csökkent (-79%). A tulajdonos, a DanCzek Teplice a.s. 6,6 millió forint osztalékot vett ki, a fennmaradó összeg eredménytartalékba került.

Róna Dohányfeldolgozó

A debreceni székhelyű Róna Dohányfeldolgozó Kft. nettó árbevétele 48,3 milliárdról 52,15 milliárd forintra emelkedett (+8%).

A költségek ugyanakkor gyorsabban nőttek: az anyagjellegű ráfordítások 12 milliárdról 13,8 milliárd forintra emelkedtek (+15%). Az egyéb ráfordítások között elszámolt jövedéki adó, külföldi adójegyek és kapcsolódó tételek összesen 31,35 milliárd forintot tettek ki, közel 1,9 milliárddal többet az előző évinél.

A személyi jellegű ráfordítások 1,87 milliárdról 2,42 milliárd forintra nőttek. Az átlagos statisztikai létszám 283 főről 313 főre emelkedett. A fizikai dolgozók száma 234-ről 237 főre nőtt, bérköltségük pedig 1,21 milliárdról 1,27 milliárd forintra emelkedett, ami 445 ezer forintos átlagos havi bruttó bért jelentett az előző évi 431 ezer forint után.

A szellemi állomány létszáma 47-ről 74 főre ugrott, miközben bérköltségük több mint kétszeresére, 745 millió forintra nőtt. Ez alapján az átlagos havi bruttó bér 839 ezer forint volt (+33%).

Az üzemi eredmény 5,62 milliárdról 5,1 milliárd forintra, az adózott eredmény pedig 5,14 milliárdról 4,55 milliárd forintra csökkent. A beszámoló szerint a Landewyck Tobacco Magyarország Kft. 2025 végén beolvadt a debreceni társaságba, amelynek közvetlen tulajdonosává a luxemburgi Landewyck Tobacco S.A. vált.

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