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Medárd-napi jóslat: eső helyett szomorú kijózanodást ígér az időjárás Magyarországon
Gazdaság

Medárd-napi jóslat: eső helyett szomorú kijózanodást ígér az időjárás Magyarországon

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Bár a jól ismert népi megfigyelés szerint a Medárd-napi esőt negyvennapos csapadékos időszak követi, idén nem érdemes erre számítani. Az előrejelzések kifejezetten száraz folytatást ígérnek, és a napokban várható esőzések sem pótolják majd országos szinten a kialakult csapadékhiányt - tudósított a The Weather on Maps Facebook-oldal.

A június 8-i időjárás idén legfeljebb kósza záporokat tartogat, ami gyakorlatilag száraz időt jelent. Bár a hét további részében megérkeznek az esőfelhők,

a lehulló csapadék mennyisége meg sem közelíti majd azt a szintet, amelyre a korábbi hetek elmaradása miatt szükség lenne.

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Forrás: Weather on Maps

A következő negyven napot tekintve a hosszabb távú előrejelzések is a sokéves átlagnál szárazabb időszakot vetítenek előre. Ezt a kedvezőtlen folyamatot tovább erősíti a Kárpát-medence eleve kiszáradt talaja, amely felett sokkal nehezebben alakulnak ki helyi záporok és zivatarok. Jóllehet, a Medárd-napi megfigyelésnek megvan a maga valós meteorológiai alapja, a negyven napra vonatkozó népi jóslatot semmiképpen sem szabad szó szerint értelmezni.

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