Medárd-napi jóslat: eső helyett szomorú kijózanodást ígér az időjárás Magyarországon

A június 8-i időjárás idén legfeljebb kósza záporokat tartogat, ami gyakorlatilag száraz időt jelent. Bár a hét további részében megérkeznek az esőfelhők,

a lehulló csapadék mennyisége meg sem közelíti majd azt a szintet, amelyre a korábbi hetek elmaradása miatt szükség lenne.

Forrás: Weather on Maps

A következő negyven napot tekintve a hosszabb távú előrejelzések is a sokéves átlagnál szárazabb időszakot vetítenek előre. Ezt a kedvezőtlen folyamatot tovább erősíti a Kárpát-medence eleve kiszáradt talaja, amely felett sokkal nehezebben alakulnak ki helyi záporok és zivatarok. Jóllehet, a Medárd-napi megfigyelésnek megvan a maga valós meteorológiai alapja, a negyven napra vonatkozó népi jóslatot semmiképpen sem szabad szó szerint értelmezni.

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