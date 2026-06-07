Megtörnék a nagy európai tabut: olyan pénzügyi fegyvert vetnének be, amitől eddig rettegtek a gazdag államok

Elérkezett az idő, hogy Európa feladja a közös adósságkibocsátással szembeni, régóta fennálló politikai ellenállását, mivel egy nagyszabású, közös, biztonságos pénzügyi eszköz erősítené az integráció szuverenitását és stabilitását
– mondta a ciprusi jegybank elnöke, Hrisztodulosz Pacalidész vasárnap a Reuters szerint.
Európában régóta vita övezi a közös hitelfelvétel kérdését, amellyel egy olyan referencia-pénzügyi eszközt hozhatnának létre, amely képes lenne versenyezni az amerikai államkötvényekkel. Egyes tagállamok – elsősorban Németország és Hollandia – azonban mindeddig ellenezték az elképzelést, attól tartva, hogy végül az ő adófizetőik viselik majd más országok költségvetési felelőtlenségének következményeit.
A megfelelő eszköz hiánya miatt az Európai Unió pénzügyi struktúrája félkész maradt, ami magasabb hitelfelvételi költségeket és gyengébb versenyképességet okoz.
Pacalidész, aki egyben az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának is tagja, egy vasárnap megjelent véleménycikkben fejtette ki álláspontját. Úgy vélte, hogy a gazdasági, geopolitikai és intézményi feltételek kivételes együttállása erős érveket szolgáltat a közös európai biztonságos eszköz kibocsátása mellett.
A ciprusi jegybankelnök szerint egy ilyen eszköz csökkentené a költségeket, és biztosítaná a közös kezdeményezések – például a zöld és digitális átállás, a mesterségesintelligencia-programok, a védelmi fejlesztések, az egészségügyi felkészültség, valamint az energiabiztonság – finanszírozásához szükséges tőkét.
Pacalidész amellett érvelt, hogy a közös adósságkibocsátás egy pozitív visszacsatolási folyamatot indítana el, mivel a nagyszabású biztonságos eszköz egyszerre szolgálna árfolyam-referenciaként, fedezetként és likviditási alapként, ami a jól működő tőkepiacok elengedhetetlen feltétele. Ez a lépés segítene a jelentős európai lakossági megtakarításokat a produktív beruházások felé terelni, miközben a határokon átnyúló finanszírozási költségeket is mérsékelné.
A jegybankelnök szerint a közös eszköz az euró globális szerepét és az unió stratégiai autonómiáját is erősítené, hiszen a tartalékvaluta-státuszhoz méretgazdaságosságra, valamint mély, likvid és biztonságos eszközpiacra van szükség.
Pacalidész azt javasolta, hogy a kibocsátást és a források elköltését válasszák el egymástól, így az előbbi teremtené meg a biztonságos eszközök piacát, míg az utóbbi a közös célok finanszírozására irányítaná a tőkét.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
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