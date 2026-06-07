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Megtörnék a nagy európai tabut: olyan pénzügyi fegyvert vetnének be, amitől eddig rettegtek a gazdag államok
Gazdaság

Megtörnék a nagy európai tabut: olyan pénzügyi fegyvert vetnének be, amitől eddig rettegtek a gazdag államok

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A közös adósságkibocsátással szembeni ellenállás felhagyásáért érvelt Hrisztodulosz Pacalidész ciprusi jegybankelnök, az EKB Kormányzótanácsának tagja. Véleménye szerint egy nagyszabású, közös európai pénzügyi eszköz csökkentené a hitelfelvételi költségeket, erősítené az euró globális szerepét és biztosítaná a zöld átállás, a védelmi fejlesztések és más közös célok finanszírozását. Az elképzelést eddig elsősorban Németország és Hollandia ellenezte, attól tartva, hogy más országok költségvetési felelőtlenségének terhét viselné. Pacalidész szerint a gazdasági és geopolitikai feltételek kivételes együttállása most erős érveket szolgáltat a lépés mellett.

Elérkezett az idő, hogy Európa feladja a közös adósságkibocsátással szembeni, régóta fennálló politikai ellenállását, mivel egy nagyszabású, közös, biztonságos pénzügyi eszköz erősítené az integráció szuverenitását és stabilitását

– mondta a ciprusi jegybank elnöke, Hrisztodulosz Pacalidész vasárnap a Reuters szerint.

Európában régóta vita övezi a közös hitelfelvétel kérdését, amellyel egy olyan referencia-pénzügyi eszközt hozhatnának létre, amely képes lenne versenyezni az amerikai államkötvényekkel. Egyes tagállamok – elsősorban Németország és Hollandia – azonban mindeddig ellenezték az elképzelést, attól tartva, hogy végül az ő adófizetőik viselik majd más országok költségvetési felelőtlenségének következményeit.

A megfelelő eszköz hiánya miatt az Európai Unió pénzügyi struktúrája félkész maradt, ami magasabb hitelfelvételi költségeket és gyengébb versenyképességet okoz.

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Pacalidész, aki egyben az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának is tagja, egy vasárnap megjelent véleménycikkben fejtette ki álláspontját. Úgy vélte, hogy a gazdasági, geopolitikai és intézményi feltételek kivételes együttállása erős érveket szolgáltat a közös európai biztonságos eszköz kibocsátása mellett.

A ciprusi jegybankelnök szerint egy ilyen eszköz csökkentené a költségeket, és biztosítaná a közös kezdeményezések – például a zöld és digitális átállás, a mesterségesintelligencia-programok, a védelmi fejlesztések, az egészségügyi felkészültség, valamint az energiabiztonság – finanszírozásához szükséges tőkét.

Pacalidész amellett érvelt, hogy a közös adósságkibocsátás egy pozitív visszacsatolási folyamatot indítana el, mivel a nagyszabású biztonságos eszköz egyszerre szolgálna árfolyam-referenciaként, fedezetként és likviditási alapként, ami a jól működő tőkepiacok elengedhetetlen feltétele. Ez a lépés segítene a jelentős európai lakossági megtakarításokat a produktív beruházások felé terelni, miközben a határokon átnyúló finanszírozási költségeket is mérsékelné.

A jegybankelnök szerint a közös eszköz az euró globális szerepét és az unió stratégiai autonómiáját is erősítené, hiszen a tartalékvaluta-státuszhoz méretgazdaságosságra, valamint mély, likvid és biztonságos eszközpiacra van szükség.

Pacalidész azt javasolta, hogy a kibocsátást és a források elköltését válasszák el egymástól, így az előbbi teremtené meg a biztonságos eszközök piacát, míg az utóbbi a közös célok finanszírozására irányítaná a tőkét.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

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