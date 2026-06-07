Nincs gyógyír a német vergődésre, Magyarország is aggódhat

Friedrich Merz kancellár szerdán fogadta a német kormány független gazdasági tanácsadó testületét, a Gazdasági Szakértői Tanácsot, amelynek legújabb jelentése rendkívül kedvezőtlen képet fest a jövőről:
a testület elnöke, Monika Schnitzer közölte, hogy idén mindössze 0,5 százalékos, jövőre pedig 0,8 százalékos GDP-növekedésre számítanak.
Ez éles ellentétben áll azzal az ígérettel, amellyel a Merz-kormány 2025 májusában hivatalba lépett, hogy már 2026 helyreállítják a növekedést. A mostani prognózis ráadásul azzal számol, hogy az infláció 2026-ban elérheti a 3 százalékot.
Bár múlt ősszel még mutatkoztak a kilábalás jelei, az iráni háború végül teljesen átírta a várakozásokat: az olaj ára 40 százalékkal emelkedett, és a gáz, valamint az áram további drágulása is borítékolható. A Hormuzi-szoros blokádja különösen érzékenyen érinti Németországot, amely egyszerre jelentős exportőr és nagymértékben rászorul a fosszilis energiahordozók importjára – mutatott rá Gabriel Felbermayr, a tanács újonnan kinevezett tagja. A helyzetet a Trump-adminisztráció vámpolitikájának várható hatásai is tovább nehezítik.
A globális piacokon eközben folyamatosan erősödik a kínai verseny: Peking 2025-ben ismét növelte az Európai Unióba irányuló exportját, ami mind a belső piacon, mind a harmadik országok piacain nehéz helyzetbe hozza a német ipart.
Ez a fejlemény azért különösen fájdalmas Németország számára, mert az európai közös piac a német export legfőbb célpontja, a hazai munkahelyek egynegyede pedig közvetlenül az ipari szektorhoz kapcsolódik. Bár az EU lépéseket tervezne a kínai import korlátozására, Németország hevesen ellenzi az intézkedéseket.
A lassú növekedés mellett a strukturális problémák is egyre élesebben mutatkoznak meg Európa legnagyobb gazdaságában:
a háború utáni baby-boom generáció tagjai hamarosan nyugdíjba vonulnak, miközben a születésszám alacsony, a várható élettartam növekszik, a bevándorlás üteme pedig lassul.
Ez a demográfiai folyamat meredeken növeli az egészségügyi és a tartós ápolási kiadásokat. Monika Schnitzer arra figyelmeztetett, hogy átfogó reformok nélkül az összesített társadalombiztosítási járulékkulcs 2040-re meghaladhatja a bruttó bérek 50 százalékát, miközben ez az arány jelenleg még 42 százalék körül mozog.
A tanács az idősebb generációk nagyobb mértékű anyagi hozzájárulását javasolja a terhek viseléséhez, bár a testületen belül sincs teljes egyetértés a kérdésben. Achim Truger, a tanács egyik tagja például a lakosságra háruló túlzott terhek miatt fejezte ki aggodalmát. A CDU/CSU–SPD nagykoalíció számára ráadásul politikailag is rendkívül kényes ez a téma, hiszen a tervezett többmilliárdos megszorítások, valamint az olyan intézkedések, mint a gyermektelen állampolgárok magasabb ápolási biztosítási járuléka, máris heves társadalmi és politikai vitákat váltottak ki.
A költségvetési helyzet sem ad okot az optimizmusra: a hitelből megvalósuló infrastrukturális beruházások és a védelmi fejlesztések finanszírozása miatt az államháztartási hiány idén a GDP 3,7 százalékára, jövőre pedig akár 4,3 százalékára is duzzadhat, ami jelentősen meghaladja az uniós stabilitási kritériumok által előírt 3 százalékos határértéket. A szakértők szerint a kiutat a technológiai fejlesztések ösztönzése jelentheti, vagyis a német iparnak a hagyományos autóipari dominancia helyett a csúcstechnológia és az egészségügyi ágazat felé kellene elmozdulnia.
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Címlapkép forrása: EU
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