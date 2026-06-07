Radnai Márk lemondott egy fontos pozíciójáról

Radnai Márk nem koordinálja tovább a Tisza Szigetek – a párt helyi, önszerveződő csoportjainak – működését, miután a párt elnökségével közösen arra jutottak, hogy a közösségszervezést külön kell választani a szélesebb társadalmi egyeztetési rendszer kiépítésétől – jelentette be a politikus a közösségi médiában.
A Tisza Párt alelnöke és parlamenti képviselője Facebook-bejegyzésében azt írta, a döntés hátterében az áll, hogy
kormánybiztosként olyan részvételi rendszeren dolgozik, amelynek minden magyar állampolgár számára biztosítania kell a beleszólás lehetőségét a közös ügyekbe, függetlenül attól, hogy tagja-e bármilyen politikai közösségnek.
Radnai szerint ehhez elengedhetetlen, hogy az új társadalmi egyeztetési rendszer mindenki számára nyitott, átlátható és pártatlan legyen. A politikus ezért nem tartaná helyesnek, ha a párt közösségei és az országos részvételi rendszer ugyanahhoz a vezetőhöz tartozna. A döntés azt jelenti, hogy a Tisza Pártnak új felelőst kell kijelölnie a Szigetek szervezésére, akit egyelőre nem neveztek még meg.
A bejegyzésben Radnai hangsúlyozta, hogy a döntés nem a TISZA Szigetek jelentőségének csökkenését jelenti.
Szerinte éppen ellenkezőleg: a Szigetek voltak a változás motorjai, és több tízezer ember munkája, hite és kitartása kellett ahhoz, hogy a párt eljusson a jelenlegi helyzetéig. Ezért olyan vezetőt szeretnének kijelölni, aki teljes figyelmével a Szigetek építésére, fejlesztésére és támogatására tud koncentrálni.
A politikus azt írta, a cél továbbra sem változik: minél több embert akarnak bevonni Magyarország jövőjének alakításába. Radnai korábban már arról beszélt, hogy a TISZA Szigetek jövőjéről kérdőíves egyeztetést indítanak a Tisza Világ applikációban, mert a közösségek további szerepét nem felülről akarják meghatározni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
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