Tisza-kormány: kiderült, mire készül a kabinet a következő napokban

Új vizsgálatot rendel el Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a kézigránát-baleset ügyében, miután az ügyészség több mint egy év után lezárta a nyomozást, és arra jutott, hogy büntetőjogi felelősség nem állapítható meg. A miniszter Facebook-bejelentésében azt közölte, hogy elolvasta a katonák által készített jegyzőkönyveket, de az ügyet másként látja, ezért az új vezérkari főnökkel újabb vizsgálatot indíttat.

Ruszin-Szendi szerint a vizsgálat célja annak feltárása lesz, hogy szakmai szempontból történt-e hiba, és ha igen, ki hibázott, illetve miért. A miniszter azt ígérte, hogy

az eredményeket nyilvánosságra hozzák, és amennyiben a felelősség megállapítható, annak következményei is lesznek. Hozzátette: szerinte az ügyben a politikai felelősség kérdése sem kerülhető meg.

A honvédelmi miniszter azzal érvelt, hogy a kiképzést nem a katonák rendelték el, és a végrehajtás módját sem ők határozták meg. Állítása szerint politikai oldalról nehezedett nyomás a katonákra, hogy a kiképzésen akár kézigránátot is dobjanak. Ezzel Ruszin-Szendi világossá tette, hogy az új vizsgálat nemcsak a katonai szakmai döntésekre, hanem a korábbi politikai irányítás szerepére is kiterjedhet.

A miniszter külön beszélt a balesetet szenvedett nőről is, akinek beosztást ajánlott a Honvédelmi Minisztériumban.

Mint fogalmazott, a kormány senkit nem hagy hátra, és a rehabilitáció után azt szeretnék biztosítani számára, hogy ismét fontosnak érezhesse magát, valamint továbbra is dolgozhasson a magyar honvédelem ügyéért. Ruszin-Szendi hangsúlyozta, hogy nem könyöradományt, hanem munkát és megbecsülést ajánlanak neki.

A honvédelmi miniszter azt ígérte, hogy az új vizsgálat eredményeire nem kell újabb egy évet várni.