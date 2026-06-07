Tisza-kormány: kiderült, mire készül a kabinet a következő napokban

Kármán András miniszter elárulta, mire készül a kormány a jövő héten
Kármán András elárulta, milyen feladatok várnak rá és a kormányra az előttünk álló héten.
Magyar Péter világos üzenetet küldött a migrációs paktumról
Magyar Péter a napokban elfogadott EU-s migrációs paktum kapcsán leszögezte: a Tisza Párt alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
Orbán Anita ismertette a magyar külpolitika új irányát
Nem utólag reagálunk mások döntéseire, hanem részt veszünk azokban a beszélgetésekben, ahol Európa jövőjéről, biztonságáról, gazdasági versenyképességéről és közös kihívásairól szó van – ezt a választ adta meg Facebook-bejegyzésében Orbán Anita külügyminiszter arra kérdésre, hogy mit jelent az, hogy Magyarország „ott van az asztalnál”?
Azt is jelenti, hogy világosan elmondjuk, mi a magyar érdek, de közben partnerként, felkészülten és kiszámíthatóan tárgyalunk
– tette hozzá a miniszterelnök-helyettes.
Radnai Márk lemondott egy fontos pozíciójáról
Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és parlamenti képviselője bejelentette, hogy leadja egy a politikai tömörülésen belüli pozícióját: nem koordinálja tovább a Tisza Szigetek működését. A döntés hátterében az áll, hogy kormánybiztosként egy minden állampolgárnak nyitott, pártatlan társadalmi egyeztetési rendszert épít, amelyet nem tartana helyesnek összekapcsolni a párt belső közösségszervezésével. A Tisza Pártnak új felelőst kell kijelölnie a Szigetek irányítására, ennek személyét egyelőre nem nevezték meg.
Lannert Judit új, igazságosabb és támogatóbb rendszert ígért a pedagógusoknak
Ma a pedagógusokat ünnepeljük. Azokat, akik nap mint nap nevelnek, tanítanak, kompetenciákat fejlesztenek, konfliktusokat kezelnek. A pedagógusmunka egy különleges hivatás, nem csupán tananyagot közvetít, hanem embereket formál, éppen ezért az értékelésre sem lehet pusztán adminisztratív feladatok vagy számok összesítése – kezdte üzenetét az oktatási miniszter.
Arról is beszélt, hogy a „pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, de nem bélyegez meg, ami segíti a szakmai fejlődést, nem pedig csupán pontszámot rendel az emberi munkához.”
Egy bizalomra, szakmaiságra és az együttműködésre épülő rendszert ígért a számukra a miniszter.
A miniszterelnök üzenetet küldött a pedagógusoknak
Magyar Péter kormányfő a pedagógusnap alkalmából üzent a Facebookon megköszönve mindenkinek a munkáját, aki a gyerekek jövőjéért dolgozik.
Új eljárásról döntött a honvédelmi miniszter
Új vizsgálatot rendel el Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a kézigránát-baleset ügyében, miután az ügyészség több mint egy év után lezárta a nyomozást, és arra jutott, hogy büntetőjogi felelősség nem állapítható meg. A miniszter Facebook-bejelentésében azt közölte, hogy elolvasta a katonák által készített jegyzőkönyveket, de az ügyet másként látja, ezért az új vezérkari főnökkel újabb vizsgálatot indíttat.
Ruszin-Szendi szerint a vizsgálat célja annak feltárása lesz, hogy szakmai szempontból történt-e hiba, és ha igen, ki hibázott, illetve miért. A miniszter azt ígérte, hogy
az eredményeket nyilvánosságra hozzák, és amennyiben a felelősség megállapítható, annak következményei is lesznek. Hozzátette: szerinte az ügyben a politikai felelősség kérdése sem kerülhető meg.
A honvédelmi miniszter azzal érvelt, hogy a kiképzést nem a katonák rendelték el, és a végrehajtás módját sem ők határozták meg. Állítása szerint politikai oldalról nehezedett nyomás a katonákra, hogy a kiképzésen akár kézigránátot is dobjanak. Ezzel Ruszin-Szendi világossá tette, hogy az új vizsgálat nemcsak a katonai szakmai döntésekre, hanem a korábbi politikai irányítás szerepére is kiterjedhet.
A miniszter külön beszélt a balesetet szenvedett nőről is, akinek beosztást ajánlott a Honvédelmi Minisztériumban.
Mint fogalmazott, a kormány senkit nem hagy hátra, és a rehabilitáció után azt szeretnék biztosítani számára, hogy ismét fontosnak érezhesse magát, valamint továbbra is dolgozhasson a magyar honvédelem ügyéért. Ruszin-Szendi hangsúlyozta, hogy nem könyöradományt, hanem munkát és megbecsülést ajánlanak neki.
A honvédelmi miniszter azt ígérte, hogy az új vizsgálat eredményeire nem kell újabb egy évet várni.
Tisza-kormány: sorra jönnek az új törvények, elhalasztják Magyar Péter fontos találkozóját
Szombat este Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, hogy a Miniszterelnökségen újabb kormányzati egyeztetést tartottak, amelyen Magyar Péter miniszterelnök mellett a kabinet hét minisztere vett részt. A miniszter konkrét döntéseket nem közölt, de úgy fogalmazott, hogy „jó híreik vannak az egészségügyet érintően”, ami arra utal, hogy az ágazatban a következő napokban új kormányzati bejelentések érkezhetnek.
A nap egyik legfontosabb belpolitikai fejleménye, hogy Magyar Péter kormányfő bejelentése szerint hamarosan érkezik a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat. A részletek egyelőre nem ismertek, de a közmédia reformja a kormányváltás utáni egyik legérzékenyebb intézményi ügy lehet, ezért a javaslat parlamenti benyújtása várhatóan komoly politikai vitát indít majd.
A HVG értesülése szerint későbbre halaszthatják Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő estére tervezett budapesti találkozóját.
A megbeszélés célja a magyar–ukrán kapcsolatok rendezése lett volna, de a felek állítólag nem jutottak végleges megállapodásra az időpontról. A Külügyminisztérium szerint az egyeztetések továbbra is folynak, vagyis a találkozó nem került le végleg a napirendről.
A szociális területen Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter jelentett be érdemi változásokat: a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek ismét külön fenntartói engedély nélkül fogadhatnak el adományokat. A korábbi korlátozás feloldása mellett az intézményeknek továbbra is nyilvántartást kell vezetniük a felajánlásokról, hogy megelőzhetők legyenek a visszaélések.
A technológiai és vállalati szabályozásban Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter két fontos ügy kapcsán lépett:
- a kormány egyeztetéseket kezdeményezett a NIS2 kiberbiztonsági audit terheinek enyhítésére, miután június 30-ig mintegy négyezer hazai vállalkozásnak kellene teljesítenie az auditkötelezettséget.
- A miniszter rugalmasabb határidőket, bővülő auditorkapacitást és mérséklődő árakat helyezett kilátásba, emellett közölte, hogy a kriptoeszközök piacát érintő szabályozást is felülvizsgálnák.
Az oktatásban Lannert Judit oktatási miniszter első tárcavezetői interjújában átfogó modernizációs irányokat vázolt fel. A középiskolások által alapított Balzac diáklapnak adott interjúban a lexikális tudás háttérbe szorításáról, a diákok túlterheltségének csökkentéséről, a mesterséges intelligencia tudatos alkalmazásáról, az alapítványi egyetemi modell felülvizsgálatáról és a pedagógusi életpálya reformjáról beszélt.
Gazdasági fronton Kármán András pénzügyminiszter a Fitch legutóbbi hitelminősítői döntését értékelte, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig kabineti egyeztetésről számolt be. Kapitány szerint a tárca a jövő héten akciótervekkel, programokkal, látogatásokkal, parlamenti részvétellel, üzleti delegációk fogadásával és választópolgári találkozókkal készül.
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