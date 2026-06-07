Tisza-kormány: sorra jönnek az új törvények, elhalasztják Magyar Péter fontos találkozóját

A Magyar Péter vezette kormány a hétvégére se hagyott fel a munkával, így várhatóan vasárnapra is több bejelentés maradhatott. Az egészségügyben új bejelentések jöhetnek, előkészítés alatt áll a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat, a kormány könnyítene a NIS2 kiberbiztonsági audit terhein, felülvizsgálná a kriptoeszközök szabályozását, az oktatási tárca pedig átfogó modernizációs irányokat jelölt ki. Közben diplomáciai fronton egyelőre csúszhat a magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök budapesti találkozója, amelynek célja a magyar–ukrán kapcsolatok rendezése lett volna.

Szombat este Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, hogy a Miniszterelnökségen újabb kormányzati egyeztetést tartottak, amelyen Magyar Péter miniszterelnök mellett a kabinet hét minisztere vett részt. A miniszter konkrét döntéseket nem közölt, de úgy fogalmazott, hogy „jó híreik vannak az egészségügyet érintően”, ami arra utal, hogy az ágazatban a következő napokban új kormányzati bejelentések érkezhetnek.

A nap egyik legfontosabb belpolitikai fejleménye, hogy Magyar Péter kormányfő bejelentése szerint hamarosan érkezik a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat. A részletek egyelőre nem ismertek, de a közmédia reformja a kormányváltás utáni egyik legérzékenyebb intézményi ügy lehet, ezért a javaslat parlamenti benyújtása várhatóan komoly politikai vitát indít majd.

A HVG értesülése szerint későbbre halaszthatják Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő estére tervezett budapesti találkozóját.

A megbeszélés célja a magyar–ukrán kapcsolatok rendezése lett volna, de a felek állítólag nem jutottak végleges megállapodásra az időpontról. A Külügyminisztérium szerint az egyeztetések továbbra is folynak, vagyis a találkozó nem került le végleg a napirendről.

A szociális területen Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter jelentett be érdemi változásokat: a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek ismét külön fenntartói engedély nélkül fogadhatnak el adományokat. A korábbi korlátozás feloldása mellett az intézményeknek továbbra is nyilvántartást kell vezetniük a felajánlásokról, hogy megelőzhetők legyenek a visszaélések.

A technológiai és vállalati szabályozásban Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter két fontos ügy kapcsán lépett:

a kormány egyeztetéseket kezdeményezett a NIS2 kiberbiztonsági audit terheinek enyhítésére, miután június 30-ig mintegy négyezer hazai vállalkozásnak kellene teljesítenie az auditkötelezettséget.

A miniszter rugalmasabb határidőket, bővülő auditorkapacitást és mérséklődő árakat helyezett kilátásba, emellett közölte, hogy a kriptoeszközök piacát érintő szabályozást is felülvizsgálnák.

Az oktatásban Lannert Judit oktatási miniszter első tárcavezetői interjújában átfogó modernizációs irányokat vázolt fel. A középiskolások által alapított Balzac diáklapnak adott interjúban a lexikális tudás háttérbe szorításáról, a diákok túlterheltségének csökkentéséről, a mesterséges intelligencia tudatos alkalmazásáról, az alapítványi egyetemi modell felülvizsgálatáról és a pedagógusi életpálya reformjáról beszélt.

Gazdasági fronton Kármán András pénzügyminiszter a Fitch legutóbbi hitelminősítői döntését értékelte, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig kabineti egyeztetésről számolt be. Kapitány szerint a tárca a jövő héten akciótervekkel, programokkal, látogatásokkal, parlamenti részvétellel, üzleti delegációk fogadásával és választópolgári találkozókkal készül.

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