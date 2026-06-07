Üzent a pénzügyminiszter: így jöhetett össze a hatalmas lyuk a magyar költségvetésben

A miniszter reagált azokra a kritikákra, amelyek

"kerekítési hibának" nevezték azt a javaslatot, amely szerint az Országgyűlés a teljes parlamenti ciklus vonatkozásában 50 milliárd forintos megtakarítást tudna elérni.

Kármán András felszólalásában hangsúlyozta, hogy a költségvetési fegyelem szempontjából nem szabad elhanyagolni az ekkora összegű tételeket.

A költségvetési hiány várható túlteljesülése idén eléri a 2700 milliárd forintot, ez a hatalmas összeg pedig éppen olyan, kerekítési hibának tekintett 50-51 milliárdos tételekből tevődik össze, amelyeket itt-ott pontatlanul kezeltek vagy elszámoltak

– fogalmazott a pénzügyminiszter.

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