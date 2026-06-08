Bejelentés érkezett a szomszédból: meghosszabbították a szerb-orosz gázalkut

A megállapodás értelmében

az eredetileg június végén lejáró szerződés szeptember 30-ig marad érvényben.

Az egyezségről előzetesen Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter és Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója tárgyalt.

Idén ez már a második hosszabbítás. A szerb Srbijagas és az orosz Gazprom között 2022-ben jött létre az ellátási szerződés évi 2,2 milliárd köbméter földgáz szállításáról. Az eredeti megállapodás már lejárt, azóta átmeneti hosszabbításokkal biztosítják a szállítások folytonosságát.

Szerbia ugyanakkor igyekszik csökkenteni egyoldalú függőségét.

Az ország 2023-ban megállapodást kötött Azerbajdzsánnal évi 400 millió köbméter földgáz szállításáról a 2024–2026-os időszakra. A Bulgária és Szerbia közötti új összekötő vezetéken keresztül érkező azeri gáz mennyisége azóta folyamatosan nőtt, és 2025-ben már megközelítette a 700 millió köbmétert évesített alapon. Belgrád további azeri importforrások bevonását is tervezi, részben a Niš térségébe tervezett új gáztüzelésű erőmű ellátásának biztosítása érdekében - írja a híroldal.

A rendelkezésre álló adatok szerint Szerbia földgázimportja 2024-ben 5%-kal, 2,5 milliárd köbméterre csökkent, miután 2023-ban is 10%-os visszaesést regisztráltak. A korábbi években ugyanakkor dinamikus növekedés volt megfigyelhető: 2014 és 2022 között átlagosan évi 10%-kal bővült az import, amely 2022-re elérte a 3 milliárd köbmétert.



A növekedésben kulcsszerepet játszott, hogy 2021-től a Török Áramlat Bulgárián keresztül futó ágán keresztül is jött orosz földgáz az országba. Az import 2021-ben 19%-kal, 2022-ben pedig további 26%-kal nőtt.

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