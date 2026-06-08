Berlin látványos kudarcot vallott az ENSZ-ben – Hogy tudta Bécs beelőzni a nagy testvért?

Németország hosszú évtizedeken át magától értetődő szereplője volt a nemzetközi diplomácia első vonalának, azonban az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) nem állandó tagjainak múlt héten lezajlott választása kijózanító emlékeztető: a nemzetközi tekintélyt újra és újra ki kell érdemelni. Németország történetében először fordult elő, hogy nem választották meg a BT nem állandó tagjává. A fejlemény jelentős presztízsveszteség Berlin számára, amely az újraegyesítés óta több javaslattal az állandó tagságra is pályázott, továbbá jelenleg is az ENSZ negyedik legnagyobb befizetője. Ezzel párhuzamosan a szomszédos Ausztria komoly győzelemként könyvelheti el, hogy egy kiélezett versenyhelyzetben immár negyedik alkalommal nyerte el az ENSZ-tagállamok kétharmadának bizalmát. A választás eredménye így kérdéseket vet fel nemcsak a jelenlegi német vezetésről, hanem Németország nemzetközi rendszerben betöltött szerepéről, valamint az osztrák siker mozgatórugóiról is.

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A „civil hatalom” vége

A nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért elsődlegesen felelős Biztonsági Tanács öt állandó tagja (Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Egyesült Királyság és Franciaország) mellé az ENSZ Közgyűlése két évente tíz nem állandó tagot választ be. Így volt például Magyarország 1968-1969-ben és 1992-1993-ban a BT nem állandó tagja.

Az állandó tagokkal szemben a nem állandó tagoknak csak az úgynevezett eljárási kérdésekben van szavazati joga, az érdemi kérdésekben nincsen szerepük. Az ENSZ tagállamaiból álló Közgyűlésnek a nem állandó tagok megválasztásakor a földrajzi elosztás elve mellett figyelembe kell vennie az adott jelölt hozzájárulását a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához, a gyakorlatban azonban sokkal inkább érvényesül a „meggyőzés hatalma”, vagyis, hogy a jelölt állam mennyire képes meggyőzni a többi államot különböző diplomáciai csatornákon.

Németország eddig hatszor nyerte el a nem állandó tagságot, legutóbb 2019-2020-ban. Ezúttal a nyugat-európai csoporton belül Ausztriával és Portugáliával versengett a helyért. A német külügy és a média kifejezetten bizakodó volt. Sokan azt jósolták, hogy a latin államok között befolyásos kisállam, Portugália és Németország, mint a világ harmadik legnagyobb gazdasága, logikus választás lenne.

A német diplomácia a siker érdekében igyekezett minden diplomáciai csatornát kihasználni: a New York-i ENSZ-központban látványos fogadást rendeztek jazz koncerttel, német kolbászt és jégkrémet felszolgálva, Johann Wadephul külügyminiszter pedig közel száz telefonhívást intézett a többi ország diplomatájához. Legfőbb érve volt, hogy Németország gazdasági súlyából fakadóan képes a nemzetközi politikában befolyást gyakorolni.

A törekvések ellenére Berlin látványos vereséget szenvedett: a 191 szavazatból 104-et kapott, míg Portugália 134-et, Ausztria pedig 131-et.

Berlin a vereséget azzal magyarázta, hogy az Ukrajnát támogató politikája ellentétes Oroszország és több más ország álláspontjával. Ezen ok azonban aligha lehetett önmagában felelős a vereségért: az ENSZ tagállamainak döntő része 2022-ben elítélte az orosz agressziót. A német kudarc egyik lehetséges oka, hogy Ausztria és Portugália jóval korábban kezdett el intenzív kampányt folytatni a tagság elnyeréséért. Továbbá az ENSZ-en belül évtizedek óta az egyik legfontosabb törekvés, hogy a szervezetben arányosabban legyenek képviselve a tagállamok és ne az „elitek klubja” legyen.

A kudarc egyik legfontosabb oka alighanem Berlin Izrael-politikája volt.

Németország külpolitikájában a holokauszt történelmi felelősségéből fakadóan Izrael biztonsága állami egzisztenciakérdés („Staatsräson”). A Hamász 2023. október 7-i terrortámadása óta Németország az Egyesült Államok mellett Izrael egyik legfontosabb feltétel nélküli támogatójává és egyben fegyverszállítójává vált – még akkor is kitartott e politika mellett, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az izraeli hadműveletek már túlmutatnak a jogos önvédelem keretein. A Merz-kormány csak 2025 augusztusában, komoly belpolitikai nyomásra szánta rá magát a fegyverexport részleges leállítására. Ekkorra azonban Berlin már látványosan elszigetelődött: Izrael mellett lényegében csak a Trump-adminisztráció tartott ki, miközben európai szövetségesei sorra vezették be az exporttilalmakat.

Németország nemzetközi legitimációján minden bizonnyal azon kijelentések sem segítettek, melyekben a kancellár és a külügyminiszter lényegében megkérdőjelezte a nemzetközi jog létjogosultságát.

Merz a Trump-adminisztráció venezuelai intervenciója kapcsán mindössze annyit mondott, hogy „összetett” nemzetközi jogi kérdés, miközben nyilvánvaló volt, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi joggal ellentétesen buktatta meg Madurót. A kancellár a tavalyi 12 napos izraeli-iráni háború kapcsán pedig úgy nyilatkozott, hogy Izrael elvégezte a „piszkosmunkát”.

Ezek a kijelentések szokatlanul hatottak egy olyan ország vezetőitől, amelynek 1945 utáni identitása éppen a szabályalapú nemzetközi rend védelmére, a nemzetközi jog tiszteletére és az államok békés együttműködésére épült. Johann Wadephul a Biztonsági Tanács-tagságról szóló szavazás előtt már felszólította Izraelt a civilek védelmére a libanoni műveletek során, és hangsúlyozta, hogy Németország továbbra is a nemzetközi jog következetes támogatója kíván maradni. Ezek a nyilatkozatok azonban aligha tudták helyreállítani Berlin megingott hitelességét.

Berlin helyzetét tovább rontotta, hogy a Merz-kormány 2025-re feleannyi vészhelyzeti segélyt biztosított az ENSZ számára, mint egy évvel korábban, továbbá a fejlesztési forrásokat is 10 milliárd euróval csökkentette. Ezzel szemben a védelmi kiadásokat 2029-re 152 milliárd euróra kívánja növelni.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Németországot a világ számos országa már nem közvetítőként vagy „civil hatalomként” látja, hanem olyan államként, amely saját biztonsági és gazdasági érdekeit követve gyakran kettős mércét alkalmaz külpolitikájában. Ebben az értelemben Németország fokozatosan egy „normalizált” középhatalommá válik.

Az osztrák siker mozgatórugói

Ugyanakkor a német kudarc okai között nemcsak az aktuális politikai vonalat érdemes szem előtt tartanunk. A multilaterális diplomáciában az improvizáció ritkán vezet sikerhez. Ausztria már 2011-ben bejelentette a jelöltségét. Németország viszont csak 2019-ben lépett be a ringbe. Ausztria így rendkívül komoly előnnyel indult: volt ideje elköteleződéseket és írásos szavazási ígéreteket gyűjteni a világ legkisebb fejlődő államaitól is, mire a nagy testvér egyáltalán feleszmélt.

Mindemellett az osztrák BT-kampány nem egyetlen kormány politikai terméke volt, hanem valódi, évtizedes, pártokon átívelő gesztus, egyfajta állami szintű erőfeszítés, mely ciklusváltásoktól függetlenül építkezett. A jelenlegi külügyminiszter, Beate Meinl-Reisinger személyesen több mint 150 állam képviselőjével tárgyalt az utolsó 15 hónapban. Az osztrák vezetés a világ legkülönbözőbb részeire irányuló utazásait (például az Antalyai Diplomáciai Fórumot vagy a karibi regionális csúcsokat) szisztematikusan a szavazatgyűjtésre használta fel. Emellett négy neves, korábbi magas rangú politikust nevezett ki tiszteletbeli különleges megbízottnak, akik különböző földrajzi és politikai régiókban lobbiztak. És főként azokban a térségekben, amelyeket a német külpolitika egyre inkább elveszített.

Németország külpolitikáját – különösen az Annalena Baerbock nevével fémjelzett „feminista külpolitika” időszakában – a nemzetközi partnerek egy része gyakran értékelte úgy, hogy erkölcsi felsőbbrendűséget mutat és kioktató jellegű. A Globális Dél számos országa zokon vette, ha Berlin a gazdasági segélyeket merev nyugati társadalmi normák elfogadásához kötötte. Ausztria ezzel szemben tudatosan hangsúlyozta: „nem akarunk felemelt mutatóujjal, moralizálva fellépni.” Ez a pragmatikus, tiszteletteljes, egyenrangú partnerséget hangsúlyozó megközelítés sokkal vonzóbbnak bizonyult a latin-amerikai, afrikai és ázsiai delegációk számára.

Hasonló módon kell látnunk az Izraellel kapcsolatos alapállást is. Bár Ausztria is szorosan követte az európai fősodort, az utolsó években finoman korrigálta irányvonalát. Meinl-Reisinger külügyminiszter óvatosan, de egyértelműen növelte az izraeli hadviseléssel szembeni kritikát, és hangsúlyozta a nemzetközi jog és a humanitárius segélyezés fontosságát. Ez a minimális elmozdulás elég volt ahhoz, hogy a muszlim többségű országok Ausztriát elfogadhatóbb alternatívának tekintsék Németországgal szemben. (A csoportgyőztes Portugália még ennél is tovább ment: a választások előtti hónapokban hivatalosan elismerte Palesztinát, mint államot, amivel szinte az egész Globális Dél támogatását bezsebelte.)

E folyamatok során Ausztria katonai szövetségeken kívüli státusza és az „örökös semlegesség” doktrínája is kapóra jött.

Bécs hitelesen tudott érvelni, hogy nem egy geopolitikai tömb lépéseit követi vak fegyelemmel, hanem képes az egyenlő távolságtartásra és az elfogulatlan közvetítésre. Mindemellett Ausztria tudatosan úgy pozícionálta magát, mint a „kis- és közepes államok” hangja a Biztonsági Tanácsban. Az ENSZ 193 tagállamából 108 tartozik a kis államok csoportjába. Az osztrák kampány arra az alapvető igazságra épített, hogy a BT-ben szükség van olyan tagokra, akik értik a kiszolgáltatott helyzetben lévő, tengerpart nélküli vagy éppen szigetállamok problémáit. Ez éles kontrasztot alkotott a német „globális hatalmi” retorikával.

Az osztrák kampány hivatalos szlogenje a „Partnerschaft – Dialog – Vertrauen” (Partnerség – Párbeszéd – Bizalom) hármasára épült, és egy jól kidolgozott külpolitikai programot is takart. Ausztria elismerte, hogy a hagyományos intézmények válságban vannak. Ezért a „hálózatos multilateralizmus” koncepcióját hirdette, és új partnereket keresett az ENSZ számára például az Afrikai Unió esetében a békefenntartásban. A párbeszéd pillérén belül Ausztria olyan specifikus területeket választott, ahol globális szinten elismert szakértelemmel bír, például a gyalogsági aknák és a kazettás bombák elleni küzdelemben, vagy az elsők között sürgette a mesterséges intelligenciával működő, emberi felügyelet nélküli autonóm fegyverrendszerek (LAWS) nemzetközi jogi szabályozását. Egy olyan korszakban, amikor a nagyhatalmak kényük-kedvük szerint lépik át a határok sérthetetlenségének elvét, Ausztria a nemzetközi jog feltétlen tiszteletben tartása mellett érvelt. Ahogy maga Christian Stocker kancellár megfogalmazta: „olyan világot akarunk, ahol a jog ereje uralkodik, nem pedig az erő joga.”

Mindehhez erős ütőkártyának bizonyult az a tény, hogy Bécs az ENSZ négy hivatalos globális székhelyének egyike, és több mint 50 nemzetközi szervezetnek ad otthont. A világ diplomatái közül sokan szolgáltak Bécsben, pozitív személyes tapasztalatokat szerezve az osztrák állam működéséről, kultúrájáról és vendégszeretetéről. Az osztrák soft power – a bécsi kávéházi kultúra, Mozart, a kulturális diplomácia – így nemcsak dekoráció volt a kampányban, hanem konkrét tárgyalási előny. Sőt, az osztrák delegáció New Yorkban a tárgyalások során nemcsak száraz brossúrákat osztogatott, hanem Mannerschnittét (a híres nápolyit) és leobeni sárgabaracklekvárt (Marillenmarmelade). Ez a közvetlen, barátságos hangnem mély nyomot hagyott a kis szigetországok küldötteiben, akik a német tárgyalópartnerek részéről eleinte gyakran csak rideg, technokrata prezentációkat kaptak.

Bécs bizonyíthat, míg Berlin előtt új felhők tornyosulnak

Ausztria sikere bizonyítja, hogy a nemzetközi politikában nemcsak a nyers erő és a pénz számít, hanem a hosszú távú stratégia és a személyes bizalomépítés is. A neheze azonban még csak most kezdődik. A Biztonsági Tanácsban való tagság (2027–2028) komoly felelősséggel jár. Az osztrák diplomáciának olyan éles feszültségek között kell egyensúlyoznia, ahol a vétójoggal rendelkező állandó tagok (USA, Oroszország, Kína, Franciaország, Egyesült Királyság) szinte minden érdemi kérdésben blokkolják egymást.

Ausztria semlegessége komoly próbának lesz kitéve, amikor olyan határozatokról kell szavaznia, amelyek közvetlenül érintik a nagyhatalmak stratégiai érdekeit. Ebben a feszült környezetben Bécsnek hűnek kell maradnia a kampányában ígértekhez, különösen a nemzetközi jog védelméhez és a kisebb államok hangjának felerősítéséhez. Ha Ausztria sikerrel veszi ezeket az akadályokat, bebizonyíthatja, hogy a kis- és közepes hatalmak nemcsak asszisztálhatnak a világpolitikában, hanem aktívan és hatékonyan formálhatják a globális béke és biztonság jövőjét.

Németország pedig, attól még, hogy nem szerezte meg hetedszer is a nem állandó tagságot az ENSZ Biztonsági Tanácsában, természetesen nem veszít érdemben nemzetközi mozgásteréből. A testület nem állandó tagjai ugyanis tényleg csak olyan ügyekben képesek érdemben fellépni, amelyek nem ütköznek a nagyhatalmak érdekeivel. A kudarc valódi következményei itt sokkal inkább belpolitikaiak. Friedrich Merzet a német sajtó eddig gyakran „külkancellárként” emlegette: olyan vezetőként, aki a nyugdíjreform vagy a lakhatási válság helyett elsősorban arra törekszik, hogy Németországot ismét meghatározó nemzetközi szereplővé tegye.

A vereség különösen érzékeny pillanatban érte a kancellárt. Saját pártján belül nemrég felmerült, hogy át kellene adnia helyét pártbéli riválisának, Hendrik Wüstnek, miközben az Alternatíva Németországért (AfD) támogatottsága több felmérésben már a CDU elé került. Mindez Németország nemzetközi szerepfelfogására is hatással lehet. A politikai eliten belül felmerül a kérdés, hogyha Németország évente közel négymilliárd dollárt fizet be az ENSZ-be, de még a BT nem állandó tagja sem lehet, milyen kézzelfogható előnye származik belőle? A kérdés különösen időszerű, miután a német pénzügyminiszter május végén minden minisztériumot felszólított, hogy jövő évi kiadásaikat egy százalékkal csökkentsék annak érdekében, hogy a 2029-ig szóló pénzügyi tervezés tartható legyen.

Összességében könnyen elképzelhető, hogy Németország korábbi, elvi alapú elköteleződése a multilaterális intézmények és a szabályalapú nemzetközi rend mellett fokozatosan gyengülni fog. Egy esetleges AfD-részvételű vagy AfD által vezetett szövetségi kormány alatt ez a külpolitikai gondolkodás még látványosabban megmutatkozhat.

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