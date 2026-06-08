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Európai együttműködésre törekszik Ruszin-Szendi Romulusz
Gazdaság

Európai együttműködésre törekszik Ruszin-Szendi Romulusz

MTI
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A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik - közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzése szerint Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat.

A megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az Európai Védelmi Stratégia megvalósításának következő lépései

- tájékoztatott a miniszter.

A bejegyzés alatt megosztott videóban Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, előző este már beszélgettek,

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