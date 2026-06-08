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Évezredek óta ez a világ egyik kedvenc itala: most radikális változás vár rájuk
Gazdaság

Évezredek óta ez a világ egyik kedvenc itala: most radikális változás vár rájuk

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A Cornell Chronicle azt vette górcső alá, hogy pontosan milyen hatással van a szőlőültetvényekre a klíma globális átalakulása.
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Az globális felmelegedés következtében egyre több szőlőültetvényt fenyeget világszerte a tikkasztó meleg, ami akár pusztító hatású is lehet a tőkékre nézve. A szőlőfürtök a rendkívüli hőségtől felforrósodnak, összezsugorodnak, mindez pedig jelentősen csökkentheti a terméshozamot. A kihívás egyre fontosabb, világszerte keresik a választ a helyzet megoldására. Az évezredek óta nagy népszerűségre váró italra jelentős átalakulás várhat.

A Cornell közgazdasági szempontból közelítették meg a kérdést, és arra jutottak, hogy a klíma átalakulására sokoldalú stratégiát kell kidolgozni. Nem mindegy, hogy melyik területen mennyire változik meg az időjárás. A több neves szakértő közreműködésében elkészülő tanulmányban

három lehetséges stratégiát vizsgáltak:árnyékoló szövettel védik a szőlőt a naptól, áttérnek a hőtűrőbb szőlőfajtákra, vagy a szőlőültetvényeket hűvösebb régiókba helyezik át.

Azt kiemelték, hogy a borkészítésnél kulcsfontosságú szempont, hogy feltűntessék az üvegen a termelés helyét. Szerintük ez is befolyásolhatja, hogy egy vásárló mennyit hajlandó fizetni a termékért. A kutatók részletes gazdasági modellt vázoltak fel, ebben szerepel az ültetvény életciklusa is. Fontos kiemelni, hogy egy jövedelmező bortermelő szőlőültetvény létrehozása időigényes és költséges. A tanulmány szerint optimálisan mintegy 30 éven keresztül teremnek a tőkék, ezt követően megváltoznak a lehetőségei. Ezt figyelembe véve készült el a három lehetséges opció:

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  • Az ültetvény árnyékolása jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor rendkívül költségigényes, akár több éven keresztül újabb befektetéseket igényelve.
  • A szőlőfajta megváltoztatásával lehetőség van olyan típusok elterjesztésére, amelyek sokkal jobban ellenállnak a hőségnek, magasabb hozamokra képesek a klimatikus körülmények megváltozásával is.
  • A harmadik lehetőség a hűvösebb területekre migrálás volt.

Az eredmények szerint a borfogyasztók egyre jobban megértik a klíma átalakulásának következményeit, ugyanakkor a felméréseket kizárólag az Egyesült Államokban végezték. Kiemelték, hogy sokan hajlandóak többet fizetni a jó minőségű termékért. Az összeállított modellt lefuttatták, de az eredmények nem hoztak egyértelmű eredményt: közgazdasági szempontból a változás mértékétől függ, mi a helyes megoldás. Az egyértelmű ugyanakkor, hogy

a termelőknek az alkalmazkodás érdekében fel kell készülniük a kompromisszumokra, mivel ez jelentheti a túlélés zálogát a jövőben.

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