Felmentik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét

Magyar Péter miniszterelnök aláírta azt a határozatot, amely Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, 2026. június 9-i hatállyal felmenti tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökét – derült ki a hétfő esti Közlönyből.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a kormány közvetlen ellenőrzési szerve, amelynek vezetőjét a miniszterelnök nevezi ki, míg a célzott vizsgálatokat a kormányfő vagy a kijelölt miniszterek rendelik el.

Magyar Péter már színrelépésekor, a legelső Partizán-interjújában is beszélt a KEHI-ről.

A szerv még 2021-ben folytatott vizsgálatot az akkor általa vezetett Diákhitel Központnál, amit a jelenlegi miniszterelnök politikai nyomásgyakorlásként értékelt.

A hivatal 2021-es jelentése túlárazottnak és gyanúsnak minősített több olyan szerződést is, amelyet Magyar Péter hivatali ideje alatt kötöttek. Magyar a 2024 februárjában adott interjújában kifejtette, hogy szerinte a rendkívüli ellenőrzés valójában egy felülről irányított zsarolási kísérlet volt, amellyel az akkori igazságügyi miniszterrel, Varga Judittal való, már romlóban lévő házasságát igyekeztek megmenteni. Amikor a KEHI ellenőrei megjelentek a Diákhitel Központnál, Magyar telefonon kérdőre vonta a hivatal vezetőjét, Gaál Szabolcs Barnát. Az akkori vizsgálatnak végül nem lett különösebb következménye.

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